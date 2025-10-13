Rozbřesk: Čína vrací úder, aneb rozjíždí se další kolo obchodních válek?

Už to vypadalo, že téma obchodních válek je tak trochu vyčpělé, když nám politbyro v Pekingu ukázalo novou sérii necelních bariér ze strany Číny, která je z větší části namířena proti americkým zájmům. Kromě plošných restrikcí na vývoz vzácných kovů, jež jsou kritické pro produkci čipů či baterií do všeho možného, totiž Číňané rozjeli antimonopolní řízení proti americkému technologickému gigantu Qualcomm a uvalili zvláštní poplatky vůči americkým lodím vstupujícím do čínských přístavů.
Reakce impulzivního amerického prezidenta na sebe nenechala dlouho čekat, když Donald Trump ještě před víkendem oznámil, že od 1. listopadu hodlá uvalit na čínské dovozy dodatečné 100% clo. To vše v situaci, kdy americká cla na čínské dovozy jsou již nyní velmi prohibitivní (a pohybují se v rozmezí 30-57 %).
Celá výše popsaná epizoda, tak trochu vypadá, že se po několika měsících vracíme do stejné řeky, kdy D. Trump hrozil Číně extrémně vysokými cly, a ta naopak přišla s tím, že zcela zakáže vývoz některých (pro technologický a automobilový průmysl) kritických vzácných kovů. Jak víme, vše nakonec skončilo rychlým obchodním smírem, což je scénář, který je dost dobře představitelný i tentokrát. Prezidenti USA a Číny se totiž mají potkat na summitu v Jižní Koreji již na konci tohoto měsíce, přičemž čínské restrikce na vývozy vzácných kovů mají být aplikovány až od 1. prosince. Aneb vyjednavači na obou stranách mají stále několik týdnů na to, aby dosáhly přijatelného kompromisu.
Na druhou stranu, pokud vše nebude směřovat k obchodnímu smíru, tak se budou čím dál více řešit dopady tohoto negativního šoku, který v první vlně bude nasměrován proti dvěma největším ekonomikám světa. V případě USA by byl přitom asi nejcitelněji zasažen automobilový průmysl, kdy dopad čínských restrikcí je přirovnáván k výpadkům, jemuž automotive sektor čelil během covidu. Pokud pak jde o Čínu, tak americká cla okolo 145 % by se fakticky proměnila v obchodní embargo na dovoz čínského zboží. Čínské vývozy do USA sice již padají o cca 40 meziročně, avšak nikde není psáno, že jejich objem nemůže být sražen ještě výrazně hlouběji. Neboli pokud nebude výše uvedená obchodní bojůvka skončena dříve, než pořádně začne, tak může napáchat dost škody. A to si globální trhy - včele s americkými technologickými akciemi - velmi dobře uvědomují.
*** TRHY ***
Koruna
Česká koruna se v minulém týdnu dostala do lehké defenzivy a oslabila nad hranici 24,30 EUR/CZK. Páteční výplach na akciových trzích v souvislosti s dalším napětím v čínsko-amerických obchodních vztazích by mohl mít jepičí život (viz úvodník), proto máme za to, že ani česká měna by se dnes nemusela dostat pod výraznější tlak.
Zásadní však bude reakce amerického dolaru, který v posledních dnech získal půdu pod nohama a vystavil koruně stopku k dalším ziskům. Vzhledem k absenci tuzemských makro čísel v tomto týdnu (výjimkou jsou čtvrteční data cen v průmyslu), bude korunový trh ovlivňovat zejména dění na hlavních trzích. Platí přitom, že rozšíření dolarových zisků, by korunu mohlo znovu potrápit.
Eurodolar
Víkendové výroky amerického prezidenta Trumpa v tom smyslu, že obchodní vztahy s Čínou “budou v pořádku” poněkud zklidňují atmosféru okolo nového kola obchodních válek. Nicméně trochu opomíjený problém, kterým je uzavírka americké vlády, přetrvává. V praxi to znamená, že americká makroekonomická data nebudou (stále) publikována a některé federální úřady již budou muset začít propouštět zaměstnance. Kromě toho firmy navázané na vládní zakázky budou muset rovněž propouštět, což sice nebude vidět v (nepublikovaných oficiálních statistikách), ale může se negativně projevit v amerických podnikatelských a spotřebitelských náladách (s negativními konsekvencemi pro dolarové sazby a dolar jako takový).
Akcie
Americký akciový index S&P 500 v pátek oslaboval o 2,2 %. Hlavní technologický index USA Nasdaq oslaboval o 2,9 %. Akcie v USA silně oslabují po opětovné eskalaci obchodní války mezi USA a Čínou. Na akciích USA začala korekce z důvodu opětovné eskalace obchodní války mezi USA a Čínou. Agresivní jednání D. Trumpa střídá strategické rozvíření vod ohledně mezinárodního obchodu s vzácnými kovy ze strany Číny před klíčovým setkáním v Jižní Koreji.