Bloomberg: Francouzská vláda je pro fúzi PSA a Fiat Chrysler

Francouzská automobilka PSA získala souhlas francouzské vlády k fúzi s italsko-americkým výrobcem automobilů Fiat Chrysler Automobiles (FCA). S odvoláním na své zdroje to dnes uvedla agentura Bloomberg, ani jedna ze stran se ale ke zprávě nevyjádřila. Vláda je významným akcionářem PSA.



Francouzský stát v PSA drží prostřednictvím státní investiční banky BPI 12procentní podíl a má zastoupení ve správní radě. Závazné memorandum o porozumění, které by mohlo být schváleno tento týden, kabinet podporuje, uvedly zdroje. Vedení PSA se sejde v úterý, aby probralo drobné změny v dohodě, kterou PSA a FCA zveřejnily na konci října.



Správní rady firem se tehdy dohodly, že budou usilovat o úplné sloučení formou fúze rovných - akcionáři obou podniků budou v nově vytvořené společnosti vlastnit po 50 procentech. Podle říjnové dohody bude sloučená firma sídlit v Nizozemsku a předsedou správní rady se stane John Elkann z FCA. Ředitel PSA Carlos Tavares bude generálním ředitelem celé skupiny. S akciemi sloučené firmy se bude obchodovat na burzách v Paříži, Miláně a New Yorku.



Sloučením může vzniknout čtvrtý největší výrobce aut na světě podle objemu prodeje. PSA zaštiťují mimo jiné značky a Citroën, FCA pak Jeep, Alfa Romeo či Ram. Hodnota nové firmy dosáhne zhruba 50 miliard USD (1,1 bilionu Kč).



Sloučená firma bude schopna sdílet náklady na vývoj elektrických a autonomních vozů a sdílet automobilovou technologii, díky čemuž ušetří peníze. Spojením by obě společnosti měly ročně ušetřit 3,7 miliardy eur (přes 94 miliard Kč), aniž by musely zavírat továrny. Roční tržby sloučeného podniku by se měly pohybovat kolem 170 miliard eur, prodej aut kolem 8,7 milionu ročně.