OECD: Dohoda o digitální dani se odkládá do poloviny roku 2021

Globální dohoda o digitální dani, která by se dotkla zejména firem Google, , , i dalších, se zatím odkládá. Důvodem je pandemie, ale také neshody mezi Evropskou unií a Spojenými státy, uvedla dnes Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Novým cílem je polovina roku 2021. Pokud se takřka 140 zemí nedomluví, světová ekonomika by podle OECD mohla klesnout o více než jeden procentní bod.



Země původně chtěly vydat konečnou zprávu na konci letošního roku. Jednáním o digitální dani reagují na kritiku, že hlavně velké technologické firmy neplatí spravedlivý podíl na daních, protože sídlí v zemích, kde je to pro ně z hlediska daní výhodné. V Evropě to je například Irsko či Lucembursko.



Podle navrhovaný pravidel by globální technologičtí giganti měli být daněni i v zemích, kde nesídlí, ale kde nabízejí digitální služby či jiné produkty.



"Teď se budeme soustředit na zbývající politické a technologické problémy," uvedla ve zprávě OECD. Spojené státy se stavějí proti zdanění amerických společností, zatímco evropské státy chtějí, aby se firmy danily tam, kde převážně vytvářejí zisky.



"Shodli jsme se na tom, že bezodkladně probereme zbývající problémy a že věc chceme uzavřít do poloviny roku 2021," napsala organizace. V jiném dokumentu pak OECD uvedla, že chystaný systém bude zahrnovat internetové reklamní služby, vyhledávače, sociální média a internetové hry.



Organizace odhaduje, že díky novým pravidlům se ročně celosvětové příjmy z daní právnických osob zvýší o čtyři procenta, což by znamenalo kolem 100 miliard dolarů (2,3 bilionu Kč).