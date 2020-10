Nasdaq se v pondělí doslova utrhl ze řetězu

Americké akcie při pondělku výrazně posílily, hlavně pak technologický index Nasdaq (+2,6 %). Je zajímavé, že tak velké růsty nedoprovázela ani zvýšená volatilita ani žádné výrazné kurzotvorné zprávy. Proč tedy tak výrazné růsty? Jsem toho názoru, že to bylo hlavně díky opčnímu trhu a rostoucím sázkám na výsledkovou sezónu, která právě stratuje. Tradičně začne bankovními tituly - již zítra ohlásí své výsledky hospodaření (+2 %) nebo (+1,4 %). Můžeme se těšit i na ochutnávku ze sektoru, který aktuálně trpí pod tíhou koronaviru - svá data totiž ohlásí Delta Airlines (-0,7 %). Z logiky věci u Delty panují spíše obavy.

Jednoznačně nejlépe se dnes dařilo technologiím (Apple +6,4 %, Alphabet +3,6 %, +2,6 %, +3,4 %, +4,3 %). Jsou to právě technologické společnosti, které pomáhaly a pomáhají indexům v koronavirové době a investoři jim evidentně věří i při aktuálních poměrně našponovaných valuacích. Doufejme tedy, že realita nepřinese zklamání a že výhledy těchto společností budou dobré i pro další období. Osobně se domnívám, že právě technologický sektor z aktuální situace těží více, než kdy dříve, ale růsty z posledních týdnů byly opravdu neuvěřitelné. Proto bych doporučoval obezřetnost a do nových pozic bych doporučoval vstupovat postupně, neboť minimálně technicky by asi nikoho nepřekvapila alespoň mírná korekce. Dařilo se i finančnímu sektoru (Goldman Sachs +3,2 %, +1,2 %).