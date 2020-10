PPF dokončila akvizici CETV a ta dnes končí na burzách. Novým šéfem Stoessel

Skupina PPF prostřednictvím dceřiných firem dokončila akvizici mediální společnosti Central European Media Enterprises (CETV). PPF nyní plně majetkově kontroluje aktivity v České republice, na Slovensku, v Rumunsku, Slovinsku a Bulharsku. V Česku tak PPF ovládla televizní skupinu Nova, ve které už držela podíl do roku 2004, kdy jej prodala právě CETV.



Akcie CETV byly staženy z burzy NASDAQ Global Select Market a z Burzy cenných papírů Praha a po dokončení akvizice přestanou existovat. Akcionáři, kteří bezprostředně před účinností akvizice vlastnili akcie CME kategorie A, obdrží 4,58 dolaru (zhruba 105 korun) za jednu akcii.



Pozici generálního ředitele CETV s okamžitou platností převezme Didier Stoessel (57), který bude odpovědný za český, slovenský, rumunský a slovinský trh. Ze svého dřívějšího působení ve společnostech Modern Times Group, HSBC Investment Bank a Merrill Lynch International má rozsáhlé manažerské a strategické zkušenosti v oblasti médií, technologií a mezinárodních financí. Generálním ředitelem CETV v Bulharsku se stane Luboš Jetmar (57), který dosud působil v GES Group. V Bulharsku bude odpovědný za provoz, strategii a realizaci plánů dalšího rozvoje.



Transakci předcházela regulatorní schválení Evropskou komisí, národními regulátory v některých zemích a akcionáři CETV. "Uvědomujeme si odpovědnost, kterou na sebe převzetím CETV bereme. Její pozice na trhu je velmi dobrá, a proto budeme dál pokračovat v budovaní sítě navzájem nezávislých televizních kanálů v jednotlivých zemích. Věříme také, že se nám podaří vytvořit nové obchodní příležitosti propojením mediálních a telekomunikačních služeb. CETV má početné a věrné diváky, my jim budeme i nadále přinášet kvalitní a atraktivní obsah," uvedl většinový vlastník PPF Petr Kellner.



"Přebíráme výkonnou a kvalitně řízenou firmu s velkým renomé u diváků. Těším se na spolupráci se skvělými lidmi v našich televizních stanicích. Mojí prioritou bude urychlit digitální transformaci firmy, posílit tvorbu vlastního obsahu, přinášet divákům zábavu a samozřejmě zachovat stávající nezávislé a objektivní zpravodajství," dodal Stoessel.



CETV patří mezi přední mediální a zábavní společnosti ve střední a východní Evropě. Provozuje 30 televizních kanálů, jak bezplatných, tak placených a pokrývá svým vysíláním na pěti trzích území se 45 miliony diváků. CETV loni zvýšila provozní zisk o šest procent. V konstantních kurzech se zvýšil o 11 procent na 187,3 milionu dolarů. Firma také splatila dluh v objemu 150 milionů eur. V České republice CETV zvýšila provozní zisk OIBDA o 7,4 procenta na 101,6 milionu dolarů.



Skupina PPF investuje do řady odvětví, od finančních služeb přes telekomunikace, biotechnologie, nemovitosti až po strojírenství. PPF působí v Evropě, Asii a Severní Americe. Skupina vlastní aktiva téměř 49 miliard eur a zaměstnává celosvětově 135.000 lidí.

(Zdroj: čtk, CETV, PPF)