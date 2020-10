Forbes: Nejbohatším Čechem zůstává Kellner, zchudl ale o 57 miliard

Nejbohatším Čechem zůstává majitel investiční skupiny PPF Petr Kellner s majetkem 293 miliard korun. Jako jediný z první desítky ale od loňského roku zchudl, když přišel zhruba o 57 miliard korun. Důvodem je špatné první pololetí jeho finanční skupiny Home Credit. Druhé místo obhájil realitní magnát Radovan Vítek, na třetí pozici se dostal majitel Energetického a průmyslového holdingu (EPH) Daniel Křetínský a čtvrtý zůstal premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš. Žebříček nejbohatších Čechů dnes zveřejnil Forbes na webu.



Celkový majetek stovky nejbohatších Čechů meziročně mírně vzrostl na 1,3 bilionu korun, což je téměř tolik, kolik činí příjmy státního rozpočtu ČR pro letošní rok.



Kellnerův Home Credit, který poskytuje po světě spotřebitelské půjčky, vykázal v prvním pololetí ztrátu 619 milionů eur (16,8 miliardy Kč), která vznikla vytvořením rezerv na pokrytí rizik souvisejících s pandemií koronaviru. Před rokem měl Home Credit v prvním pololetí zisk 250 milionů eur (6,8 miliardy Kč).



Na druhou stranu ale PPF v posledních dnech dokončila akvizici společnosti Central European Media Enterprises (CME) a ovládla mimo jiné televizní skupinu Nova. Forbes upozornil, že krize nahrává také Kellnerově telekomunikační divizi, tedy českému O2, Cetinu nebo Telenoru v balkánských zemích.



Vítek si od loňska polepšil o 11 miliard na 86 miliard korun, ačkoliv i jeho krize zasáhla, protože například obsazenost hotelů je slabá. Křetínský, který vedle EPH vlastní například i fotbalovou Spartu Praha, si polepšil o 12 miliard na 78 miliard Kč a dostal se z loňského pátého místa do nejlepší trojky. Investoval mimo jiné do amerických řetězců Macy’s a nebo britské Sainsbury’s či Royal Mail. Jeho EPH, který zahrnuje více než 70 firem, loni zvýšil loni provozní zisk EBITDA o desetinu na 56 miliard korun.



Babišův majetek Forbes odhaduje na 74 miliard korun, meziročně o čtyři miliardy více. Server upozornil, že premiér patří k vítězům koronavirové krize, protože zemědělství, potravinářství a hnojiva jsou mezi nejméně zasaženými obory. Babiš v roce 2017 vložil do svěřenských fondů holding Agrofert. Pátý je v žebříčku vlastník KKCG Karel Komárek, který mimo jiné ovládá Sazku. Jeho majetek je 71 miliard korun, tedy stejně jako loni, kdy to ovšem stačilo na třetí místo.



Spoluzakladatel antivirové firmy Pavel Baudiš je šestý s odhadovaným majetkem 51 miliard korun. Jeho kolega Eduard Kučera se s 29 miliardami dostal na osmé místo. Mezi nimi je s 32 miliardami majitel skupiny skupina Sev.en Energy Pavel Tykač. Spolumajitel skupiny Penta Investments Marek Dospiva je devátý s 25,3 mld. Kč a desítku uzavírá vlastník developerské skupiny Central Group Dušan Kunovský, jehož majetek Forbes odhaduje na 20,7 miliardy korun.



Žebříček nejbohatších Čechů a Slováků minulý týden zveřejnil také deník E15. Podle něj je rovněž první Kellner s majetkem 233 miliard korun, druhý Babiš podle odhadu deníku vlastní majetek v hodnotě 101,5 miliardy Kč a třetí Křetínský 86,4 miliardy korun.