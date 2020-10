Rozbřesk: Evropský automobilový trh se po čase vzpamatoval

Dobrých zpráv v poslední době přichází z ekonomiky spíše méně než více, a tak tady je jedna z nich. Prodeje osobních automobilů na evropském trhu po delší době opět vzrostly. Podle dnes zveřejněných výsledků se zářijové registrace nových osobních vozů v EU27 meziročně zvýšily o 3,1 %, a to především díky růstu německého a italského trhu.

Na druhou stranu jde teprve o první letošní nárůst, který jen drobným způsobem koriguje propad, který trh zaznamenává už od počátku roku. Ten dosahuje téměř 29 %, což znamená, že se letos prodalo zatím o 2,9 milionů aut méně než ve stejném období minulého roku. V ročním vyjádření je trh stále ještě blízko minima dosaženého v roce 2013. Zatímco tenkrát šel trh ke dnu pozvolna, letošní pád ovlivněný zejména pandemií byl extrémně rychlý. To ovšem neznamená, že i oživení musí být automaticky rázné.



Trh bude v dalších měsících stále pod vlivem spotřebitelského pesimismu a firemních škrtů, které se dotýkají i budování firemních flotil. Zářijový výsledek odráží realizaci nákupů odložených v době restrikcí spíše, než že by sám o sobě indikoval novou vlnu zájmu o nákup osobních vozů. Z průzkumů zatím nic takového totiž nevyplývá. Je navíc otázkou, nakolik s touto „normalizací“ trhu lze počítat i v dalších měsících s ohledem na znovu rozvíjející se nákazu ve velké části EU. Proto nejnovější čísla lze sice hodnotit pozitivně s tím, že nejhorší má trh už nejspíše za sebou, nicméně návrat k úrovním loňského roku bude zajisté během na hodně dlouhou trať, během něj se automobilky budou muset vypořádat s tvrdšími emisními limity. Na druhou stranu jisté známky oživení trhů v Asii by mohly vývoj evropského automobilového průmyslu v dalších měsících přece jen mírně podpořit.





*** TRHY ***



CZK a dluhopisy



Koruna se včera ráno sesunula k úrovni 27,35 EUR/CZK, v blízkosti které setrvávala i po zbytek dne. Pandemie zhoršující ekonomické výhledy koruně, stejně jako dalším měnám v regionu nesvědčí. Koruna se už o více než dvě procenta odchýlila od prognózy ČNB, nicméně jak včera uvedl člen bankovní rady Tomáš Holub, ani zpomalení ekonomiky, slabší kurz nebo inflace nemusí znamenat další reakci měnové politiky. Nová prognóza, která bude na stole už na listopadovém zasedání ČNB, však bude pravděpodobně pesimističtější a bude nižším sazbám spíše nahrávat. Na druhou stranu však ani tentokrát nemusí přinést rozhodnutí ohledně nekonvenčních měnově-politických nástrojů. Z krátkodobého pohledu zůstane i nadále koruna pod tlakem.



Zahraniční forex



Dolar včera dále zpevňoval, ačkoliv příchozí americká data byla nepřesvědčivá. Zklamáním byly zejména týdenní statistiky z trhu práce, jež vykázaly nejvyšší počet žádostí o podporu od srpna.



Kromě toho, že dolaru pomáhá zvýšená averze k riziku, tak euro má vlastní dva problémy - 2. vlnu epidemie v západní Evropě (především ve Francii) a nejasnou podobu brexitu.



Dnes kromě pokračující debaty o fiskálním balíku v USA, stojí určitě za zmínku důležitá americká data za září – maloobchodní tržby a průmysl.



Ve střední Evropě zůstávají z důvodu 2. vlny pandemie pod tlakem všechny měny. Včera ponechala MNB beze změny svojí jednotýdenní sazbu, přičemž pár EUR/HUF by musel překonat hranici 370, aby se schylovalo k dalšímu zvýšení.



Ropa

Ropa Brent se na počátku října vyhoupla zpět nad hranici 40 USD/barel, kde se bez větších obtíží obchoduje také v tomto týdnu. Druhou vlnu koronavirové pandemie, která naplno propukla v Evropě a nadále řádí také v USA, zatím ropný trh snáší bez větších obtíží. Důvodem je zejména neutuchající podpora z nabídkové strany trhu, která kompenzuje slábnoucí oživení na straně globální spotřeby ropy.