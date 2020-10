Tesla bude sedan Model 3 vyráběný v Číně vyvážet do Evropy

Americký výrobce elektromobilů bude od sklonku tohoto měsíce svůj sedan Model 3 vyráběný v Šanghaji vyvážet na evropský trh. Automobilka o tom dnes informovala prostřednictvím sociální sítě WeChat.



Model 3 bude podnik exportovat do více než deseti zemí včetně Německa, Francie, Itálie a Švýcarska. Továrna Gigafactory 3 na okraji Šanghaje, první závod Tesly mimo území Spojených států, začala auta na místní trh dodávat na začátku letošního roku.



Tento rok má závod v plánu vyrobit 150.000 elektrických aut. v září prodala v Číně, tedy na největším automobilovém trhu světa, 11.000 vozů. Automobilka se chystá v Šanghaji rozšířit výrobní kapacitu a produkovat zde též sportovně-užitkový Model Y.



Agentura Reuters už minulý měsíc informovala, že bude vozy vyrobené v Číně vyvážet na asijské a evropské trhy. Z těch asijských jmenovala Japonsko a Hongkong.



Hlavní závod Tesly se nachází v americkém městě Fremont ve státě Kalifornie. Zaměstnává přes 10.000 lidí. Rozkládá se na ploše 51 hektarů, ale potřebám rychle rostoucí společnosti už nestačí. musela u závodu vybudovat dva improvizované přístřešky.



Tesla nyní buduje nedaleko Berlína svou první továrnu v Evropě. Závod označovaný jako Gigafactory 4 by měl začít vyrábět v roce 2021 a ročně by jej mělo opustit kolem 500.000 aut. Firma tam chce vyrábět Model Y, Model 3 a také pohonné systémy a baterie.