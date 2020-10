Rozbřesk: Česko má na krku poloviční lockdown a 15 tisíc nakažených za den

ČR se stejně jako na jaře pod tlakem čísel o vývoji pandemie uchýlila k částečnému omezení ekonomiky. I tentokrát restrikce míří především na služby, zejména maloobchod, odvětví ubytování a dalších osobních služeb atp., které se v podstatě ještě nestihly vzpamatovat z předchozího útlumu. I tentokrát není rovněž jasné, zda nedojde k dalšímu zpřísnění těchto restrikcí a už vůbec ne, jak dlouho zůstanou v platnosti.

Jen velký optimista by mohl předpokládat, že se vytyčeného čísla R podaří dosáhnout do 3. listopadu a hned poté se vše začne rychle vracet do původních kolejí. Každodenní rekordní čísla o vývoji pandemie tomu tedy zatím rozhodně nenapovídají. Do značné míry se opakuje jarní scénář a ve „hře“ zůstává až příliš mnoho proměnných. Přesto tu jsou rozdíly, které by mohly zabránit takovému pádu, jaký ekonomika zažila právě na jaře. Nejde jenom o fakt, že situace u našich hlavních partnerů je o poznání lepší, byť se rovněž zhoršuje, ale také o to, že do této nové fáze vstupujeme s nedávnou zkušeností a se spoustou výjimek z nově zavedených omezení.



Jedním z největších rozdílů oproti jaru je, že se zatím podařilo udržet v chodu největší tuzemské odvětví – průmysl. Nerozpadají se (zatím) ani dodavatelské řetězce ani nepadá mezinárodní obchod jako na jaře. Automobilovému průmyslu – jako největšímu tuzemskému oboru generujícímu přímo a nepřímo zhruba deset procent celého HDP – se daří postupně umazávat ztráty produkce dosažené na jaře. Potvrdily to i včera zveřejněné zářijové výsledky výroby, podle kterých se meziroční propad počtu vyrobených osobních aut snížil na 4,5 %, a to se přitom aktuální výsledek porovnává s velmi silným loňským zářím. Ztráta výroby aut se tak od začátku roku snížila na zhruba 24 %, respektive zhruba necelých 260 tisíc vozů. Je samozřejmě otázkou, zda se podaří tento trend postupného návratu udržet, a sice nejenom vzhledem k rozšíření nákazy, která může komplikovat dostupnost zaměstnanců, ale především s ohledem na budoucí chování zahraničních zákazníků z řad firem i domácností. Nakolik je ovlivněn finalizací starých objednávek a nakolik novými objednávkami. Ale to jsou již staré známé neznámé, které komplikují jakékoliv výhledy a nutí nás uvažovat ve scénářích…







*** TRHY ***



CZK a dluhopisy

Koruna v průběhu včerejšího dne kopírovala směr ostatních měn v regionu a postupně vůči euru oslabila o zhruba deset haléřů na 27,20 EUR/CZK. Odpoledne však tuto „ztrátu“ opět umazala a končila přibližně na stejné úrovni, jako začínala. Na nové restrikce zasahující podobně jako na jaře především část služeb nebo na zhoršující se čísla o postupu epidemie už v podstatě nereagovala. Vzhledem k tomu, že se v ekonomice do jisté míry opakuje jarní scénář, zůstane koruna i nadále pod tlakem.



Zahraniční forex

Na fiskální frontě v USA stále nedošlo k žádnému zásadnímu průlomu ohledně dalšího stimulačního balíku, o němž se zřejmě bude hlasovat opravdu až po volbách, a tak eurodolar zůstal po pondělním zpevnění v klidu. Euro nicméně může lehce těžit z pozitivních ohlasů z jednání mezi Bruselem a Londýnem.



Dnes jsou na pořadu týdenní statistiky z amerického trhu a v noci pak druhá a závěrečná televizní debata protikandidátů na amerického prezidenta (Trump-Biden). Dodejme, že Trump bude mít zřejmě poslední šanci něco výrazněji změnit v předvolebních průzkumech, resp. demokrat Biden (který vede o cca 10procentních bodů) něco zásadněji zkazit.



Ve střední Evropě počítejme s tím, že II. pandemická vlna bude trápit všechny, přičemž slabým článkem může být především zlotý. Počet nakažených v Polsku za jediný den včera překonal poprvé 10 tisíc a země následuje smutný český příklad. Připomeňme přitom, že NBP si přeje, aby polská měna oslabila výrazněji.



Akcie

Index S&P 500 zavřel o 0,2 % níže, Dow Jones Industrial Average poklesnul 0,3 % a stejně tak odepsal i technologický Nasdaq. Hitem včerejšího dne jsou ale sociální média, konkrétně povýsledková reakce společnosti Snap, která včera přidala 28 %. Úspěch Snapu pomohl i ostatním obdobným společnostem. Jmenovat můžeme například Twitter (+8,4 %), Pinterest (+9 %) nebo Facebook (+4,2 %). Společnost Netflix naopak neudržela masivní nárůst profitability a počtu uživatelů a propadla o 6,9 %. Společnost Texas Instrument sice překonala odhady analytiků ve svých výsledcích, přesto ale včera ztratila 3,1 %.