Zahájí Pilulka v pondělí na STARTu divokým úvodem? Podrobnosti o obchodování

Rekordní zájem investorů a akcie Pilulky vyústil v prudké, více než pětinásobné přeupsání emise a lze očekávat, že se neuspokojený zájem přenese do počátku obchodování. Akcie Pilulka Lékárny a.s. se začnou oficiálně v pondělí 26. října 2020 obchodovat na trhu START pražské burzy. Klienti Patria Finance akcie z úpisu již mají připsány na svých obchodních účtech a případně již mohou zadávat obchodní pokyny. Přinášíme ve stručném přehledu: Jak se na trhu START obchoduje? Jaké možnosti mají klienti Patria Finance? Co lze v prvních hodinách tradingu s emisí PINK očekávat?

Výsledek IPO: 18% uspokojení objednávek

Společnost Pilulka Lékárny, a.s. završila veřejnou nabídku svých akcií (IPO) v úterý 20. října ve 12:00, kdy byla uzavřena kniha objednávek a spuštěn proces jejich krácení a následného vypořádání. Zájem ze strany investorů byl enormní a převýšil nabízené množství akcií o 536 %. Jinak vyjádřeno, objednávky ze strany investorů byly uspokojeny na průměru z pouhých 18,6 procenta. Princip krácení objednávek, který jsme již dříve na Patria.cz publikovali, je formálně popsán v dokumentu zde.

Pilulka úspěšně upsala své akcie v celkovém počtu 725 040 kusů. V IPO byl avizován úpis nejvýše 800 tisíc kusů akcií. Z tohoto počtu je 500 tisíc kusů akcií nových a až 300 tisíc kusů akcií mělo putovat z rukou stávajících investorů. Toto množství nebylo naplněno do plné výše.

Úpisem na horní hranici cenového rozpětí 350 – 424 Kč se Pilulka stala dosud nejúspěšněji vstupující emisí na trh START., hodnota firmy po úpisu (formálně post money valuace) činí 1,06 miliardy korun. Od investorů Pilulka získala v rámci úpisu na trh START dosud rekordních 307 416 960 Kč. Před Pilulkou lze za nejúspěšnější emisi považovat společnost eMan, kde došlo na uspokojení zájemců ze 47,345 %, emise tedy získala více než dvojnásobek zájmu vůči nejvyšší nabídce akcií.

Start na STARTu v pondělí 26. října

Obchodování s akciemi společnosti Pilulka Lékárny, a.s. bude zahájeno 26. října za upisovací cenu 424 Kč. Ticker emise - tedy název, pod kterým je ta zařazena v obchodním systému Xetra - zní PINK. Titul obchoduje pod ISIN CZ0009009874. Minimání obchodované množství, tedy jeden lot, činí 80 ks.

Aukce emisí na trhu START probíhají v obchodních dnech pražské burzy denně od 9:00 do 12:30. Podrobné informace o tom, „jak to chodí“ na trhu START, o jeho fungování, jsou na webu pražské burzy pro tento trh https.//www.pxstart.cz. Pro úvod Pilulky vyberme, že aukční cenou je cena, za kterou je možné uspokojit nejvyšší množství cenných papírů s nejnižším převisem v rámci (a také na hranici) cenového rozpětí definovaného kotací. Cenová a časová priorita zajišťuje, že částečné uspokojení se týká maximálně jedné objednávky.

Masívní přeúpis emise naznačuje, že neuspokojená poptávka se přenese do prvních hodin a dní obchodování s akciemi Pilulky na trhu START.

Klienti Patria Finance již mají akcie připsány a mohou zadávat pokyny

Klienti obchodníka s cennými papíry Patria Finance, kteří se úspěšně zúčastnili IPO Pilulky, již mají akcie Pilulky připsány ve svém portfoliu při formálním vypořádání v centrálním depozitáři ke dnešku 23. října 2020.

„Klienti Patria Finance tak již mohou zadávat pokyny on-line či telefonicky k prodeji a nebo také k nákupu dalších akcií Pilulka dle standardních podmínek. V této souvislosti chci pouze upozornit na platnost pokynu nejdříve ode dne 26. října 2020 a maximální rozpětí ceny +-10 % od ceny 424 Kč. Akcie v obchodní platformě Webtrader jsou již v tuto chvíli k dohledání pod názvem PILULKA LÉKÁRNY,“ uvádí v praktické rovině obchodní ředitel Patria Finance Jan Kovalovský. V souvislosti prvních obchodních dní s titulem Pilulka upozorňujeme také na středeční svátek 28. října. Případné pokyny s platností jen a pouze na tento den by byly zamítnuty.

Patria podpořila vstup první e-commerce firmy na trhu

"Úspěchu Pilulky jsme v Patrii od počátku silně věřili. Současné období navíc urychluje změnu myšlení zákazníků, na což je Pilulka výborně připravena. Je skvělé, že teď ke svému růstu přizvala i nové investory. Těší mne obrovský zájem zejména našich privátních klientů a jsem nesmírně rád, že jsme k úpisu Pilulky mohli tak zásadní měrou přispět a tím i rozvoji trhu Start na Pražské burze. Všem novým investorům přeji, ať se jim jejich rozhodnutí dobře zúročí,“ uvedl Tomáš Jaroš, generální ředitel Patria Finance. Patria podporovala vstup Pilulky na trh START a tím i trh jako takový nákupem akcií Pilulka pro všechny bez rozdílu bez poplatku.

„Jsme rádi, že jsme první e-commerce firmou na pražské burze. Jestli jsme zpočátku přemýšleli, zda se do IPO pustit, spolupráce s manažery emise a především s BCPP nás přesvědčila, že šlo o správný krok,“ říká Petr Kasa, generální ředitel a zakladatel Pilulka Lékárny, a.s.

„Pilulka je skvělá firma pro pražskou burzu, neboť v sobě kombinuje e-commerce a farmaceutický sektor, což je zvlášť v současné době výborné spojení. Jsem také velmi potěšen, že vzbudila zájem jak u institucionálních, tak i drobných investorů,“ říká Petr Koblic, generální ředitel Burzy cenných papírů Praha, a.s.