První e-commerce firma vstoupila na pražskou burzu, zájem o Pilulku byl enormní

Společnost Pilulka Lékárny, a.s. dnes úspěšně zakončila veřejnou nabídku svých akcií (IPO). Zájem ze strany investorů byl enormní a převýšil nabízené množství akcií o 536 %. Pilulka se také upsala za nejvyšší cenu v rámci stanoveného pásma rozpětí. Obchodování s akciemi společnosti Pilulka Lékárny, a.s. bude zahájeno 26. října za upisovací cenu 424 Kč. Společnost Pilulka Lékárny, a.s. (PINK, ISIN CZ0009009874) úspěšně upsala své akcie v celkovém počtu 725 040 kusů za cenu na horní hranici cenového rozpětí 350 – 424 Kč. Pilulka se tak stává nejúspěšnější emisí na trhu START. Hodnota společnosti po úpisu (post money valuace) činí 1 060 000 000 Kč. Společnost obdržela od investorů rekordní částku ve výši 307 416 960 Kč, což je doposud nejvyšší částka získaná v rámci úpisu na trhu START.



Obchodování s novou emisí bude zahájeno 26. října v rámci pravidelné denní aukce na trhu START. Ticker emise, tedy název, pod kterým je zařazena v obchodním systému Xetra, je PINK. Zkrácený název v systému Bloomberg je PINK CP Equity, v systému Thomson Reuters pak PINK.PR. Minimání obchodované množství – lot, činí 80 ks. Aukce emisí na trhu START probíhají denně od 9:00 do 12:30. Informace o trhu START jsou k dispozici na stránkách www.pxstart.cz.

„Pilulka je skvělá firma pro pražskou burzu, neboť v sobě kombinuje e-commerce a farmaceutický sektor, což je zvlášť v současné době výborné spojení. Jsem také velmi potěšen, že vzbudila zájem jak u institucionálních, tak i drobných investorů,“ říká Petr Koblic, generální ředitel Burzy cenných papírů Praha, a.s.

„Jsme rádi, že jsme první e-commerce firmou na pražské burze. Jestli jsme zpočátku přemýšleli, zda se do IPO pustit, spolupráce s manažery emise a především s BCPP nás přesvědčila, že šlo o správný krok,“ říká Petr Kasa, generální ředitel a zakladatel Pilulka Lékárny, a.s.

Foto: Zakladatelé a spolumajitelé Pilulky, bratři Martin a Petr Kasové



Díky obrovskému zájmu o primární úpis museli být někteří investoři v rámci alokace (přidělování upsaných akcií jednotlivým upisovatelům) tzv. kráceni, což je u takto úspěšných úpisů zcela standardní.

Úspěchu Pilulky jsme v Patrii od počátku silně věřili. Současné období navíc urychluje změnu myšlení zákazníků, na což je Pilulka výborně připravena. Je skvělé, že teď ke svému růstu přizvala i nové investory. Těší mne obrovský zájem zejména našich privátních klientů a jsem nesmírně rád, že jsme k úpisu Pilulky mohli tak zásadní měrou přispět a tím i rozvoji trhu Start na Pražské burze. Všem novým investorům přeji, ať se jim jejich rozhodnutí dobře zúročí,“ uvedl Tomáš Jaroš, generální ředitel Patria Finance.



„Naším úkolem ve WOOD & Company je zajišťovat firmám kapitál na straně jedné a investorům přinášet zajímavé investiční příležitosti na straně druhé. Toto propojení bezvadně zafungovalo u Pilulky. Od začátku jsme byli velcí optimisté, věřili jsme, že Pilulka má příběh, srdce a navíc realistickou valuaci. Prostě vše, co si investor může přát. A to se potvrdilo, zaznamenali jsem obrovský zájem o její akcie z řad individuálních i profesionálních investorů. Gratulujeme a držíme Pilulce palce a budeme jí podporovat, až se rozhodne k přesunu na hlavní trh pražské burzy,“ říká Jan Sýkora, partner WOOD & Company Financial Services, a.s. Poradcem emitenta v souvislosti s primárním úpisem akcií byla společnost WOOD & Company, právním poradcem KLB Legal a zpracovatelem analytické zprávy Helgi Analytics.