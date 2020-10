Rozbřesk: Čeští centrální bankéři se do snižování sazeb nehrnou

Na úvod nového týdne ještě stojí za to ohlédnout se za pátečními předběžnými výsledky indexu nákupních manažerů v eurozóně, který v mezičase, než budou k dispozici zpožděná tvrdá data, indikuje dění v průmyslu i ve službách. Tentokrát celkový index pod vlivem nastupující druhé vlny pandemie zamířil zpět pod padesátku. O pokles se postaraly služby, které tíží obavy z dalších potenciálních proti-pandemických omezení, zatímco průmysl dál pokračoval v růstu v dosahovaní krátkodobých maxim. Situace v německém průmyslu, na který je do jisté míry navázán i ten tuzemský, zůstává velmi příznivá nejenom z pohledu aktuálního růstu, ale i nových zakázek.

Na rozdíl od jara, kdy pandemie postupně zasáhla takřka celý svět, tentokrát zůstává stranou Asie, kam směřuje významná část produkce a zajišťuje tak i příliv nových objednávek německým firmám. Totéž se ovšem nedá říct třeba o situaci ve Francii. Společným rysem těchto dvou největších euro-ekonomik tak zůstává tlak na snižování zaměstnanosti.



Už dnes trhy čeká další sonda do života německého průmyslu v podobě Ifa, které by mělo potvrdil příznivější podmínky i očekávání pro nejbližší měsíce. Tedy minimálně v průmyslu, protože je otázkou, jak moc se už v říjnu začaly projevovat obavy ve službách, tak jak to už v pátek indikovaly PMI. Asi velkého překvapení se trhy nedočkají od čtvrtečního zasedání ECB, která nejspíš potvrdí stávající nastavení měnové politiky a vyjádří obavy z dalšího vývoje. A nepochybně i připravenost být nápomocná skupovat na dluhopisovém trhu další balíky bondů, včetně těch nových od Evropské komise na financování tzv. fondu obnovy. Pozornost si tento týden zaslouží i předběžné výsledky HDP za třetí kvartál, které přijdou na řadu v pátek. Očekávání jsou nastavena velmi vysoko a jejich případné nenaplnění by bylo vzhledem k nástupu druhé vlny pandemie nejspíš velkým zklamáním, které by se projevilo spíše na dluhopisovém trhu. Eurodolar bude pod vlivem nervozity z nadcházejících voleb amerického prezidenta.



ČR tento týden nás kromě pátečního HDP nejspíše čeká další vlna restrikcí a ujištění o prodloužení nouzového stavu. Tedy pokud se trend vývoje pandemie ještě během dneška nezlomí, což je asi jen velmi málo pravděpodobné. Po prosluněném víkendu, který někteří obyvatelé využili k útěku z Prahy, jiní zase zřejmě k poslední příležitosti k hromadnému promoření na farmářských trzích, nás čeká nová vlna omezení a o to výraznější propad HDP v posledním čtvrtletí roku.





*** TRHY ***



CZK a dluhopisy

Koruna během pátku ztratila vůči euru zhruba deset haléřů a její kurz zamířil opět do blízkosti 27,30 EUR/CZK. Ještě odpoledne trhy informoval o svém postoji další člen bankovní rady (tentokrát Aleš Michl) o tom, že podle jeho názoru by ČNB mohla i v listopadu setrvat ve vyčkávacím módu. Nezůstal pouze jen u tohoto konstatování, ale přidal i svůj názor na devizové intervence a záporné sazby (je proti oběma nekonvenčním přístupům). I když ve prospěch stability sazeb se vyslovili i další centrální bankéři, stále je otázkou, co jim napoví nová prognóza. Zvlášť jak se vyrovná s pravděpodobným prodloužením nouzového stavu a s ním spojených (a nejspíše i dále zpřísněných) restrikcí. Pozitivních zpráv se koruna může dočkat až v pátek, kdy bude zveřejněn předběžný odhad HDP za třetí kvartál, kdy se ekonomika už odrazila ode dna, i když na druhou stranu je stále více zřejmé, že šlo jen o oživení krátkodobé.



Zahraniční forex

Propad podnikatelských nálad v eurozóně vyvolaných novými karanténními opatřeními v souvislosti s II. vlnou pandemie eurodolaru nikterak neublížil a totéž se dá očekávat i od dnešního reportu německé podnikatelské nálady za říjen (Ifo). Zdá se, že osm dnů před americkými volbami se již trh posouvá do vyčkávacího módu, byť třeba zasedání ECB či výsledky HDP v USA či EMU by mohly být tento týden událostmi, jež mohou volatilitu zvýšit.



Akcie

Americké akciové trhy zakončily poslední seanci minulého týdne nerozhodně bez výraznějších změn. Indexy umazaly své ztráty a uzavřely obchodování v blízkosti svých denních maxim, konkrétně S&P 500 se ziskem 0,3 % na hladině 3465 bodů. Akcie společnosti Intel propadly o 10,6 %. Nedařilo se rovněž společnosti American Express, která oslabila o 3,6 %. Zisky naopak zaznamenal výrobce hraček Mattel, který zpevnil o 9,6 %. Under Armour pak posílil o 3,4 %. Index Dow Jones oslabil o 0,1 %, když S&P 500 přidal 0,3 % a Nasdaq 0,4 %.