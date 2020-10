Prostě to lidem slíbil. Babiš navrhne snížení daně z příjmů na příští dva roky

1. Lidé potřebují jistotu, že budou moci pracovat a peníze vydělávat. To jim nižší daň z příjmu nezaručí. 2. Aby lidé utráceli, musejí mít kde a nesmí se bát budocnosti. To jim nižší daň z příjmu také nezaručí. 3. Zavádění sazby na dva roky znamená softwareové a jiné komplikace pro účtárny a pro kontroly (Proč jste najednou snížili prémie a vyplatili je až další rok? Není to náhodou hra o nižší sazbu?). 4. Za dva roky to skončí. Opravdu věříte že se podaří daň zase zvýšit? Babiš si tak chystá návrat do politiky po době, kdy možná bude chvíli v opozici. 5. Daň z příjmů je u nás nízká. je to poěmrně stabilní zdroj pro státní rozpočet. V Německu z ní dotují důchodový účet. To nás čeká taky, protože důchodová reforma ještě dlouho nebude.

Pracovitý Prosecký

Re: Čirý populismus, plýtvání energií a důvěrou

Souhlas - populismus. Ale daně se zvýšit podaří. Nejen důchody, ale náklady na dluhovou službu bude muset někdo platit, když ne ty dluhy. Daně porostou, pro většinu zaměstnanců a IČařů mírně, pro firmy a vysocepříjmové zaměstnance výrazně. A to hned příští volební období. Babiš bude ještě rád, že on u toho zrovna nebude. Pak začne rozkřikovat, že daně zvyšovat třeba nebylo, stačilo se podívat, jak se to dělalo za jeho kralování, a protože jsme nepoučitelní, zvolí si ho třetina národa zas. xdave1 souhlas

Daně se budou zvyšovat a to všechny všem. Kde jinde by vzal stát peníze na ten gigantický dluh? Babiš u toho asi nebude, doufám, že už bude v teplákách. Znovu už ho nezvolí. Ti jeho řiťovlezci ho proklejí a budou ho nenávidět, otočí ze dne na den o 180 stupňů. Někteří si zde změní nicky a budou zase dávat příspěvky poplatné té době, která přijde :-) oradapoisson