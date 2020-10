Vstup Ant Group na burzu bude největší v historii, firma získá až 35 mld. USD

Firma nabídne akcie na burzách v Šanghaji a Hongkongu. Pokud vše půjde hladce, předstihne Ant Group loňskou nabídku akcií energetické společnosti Saudi Aramco, v té době největší na světě.Ant Group je dominantním provozovatelem mobilních plateb v Číně. Cenu akcií pro vstup na burzu v Šanghaji firma stanovila na 68,8 jüanu. Nabídnout jich hodlá 1,67 miliardy. Dostala by se tak před zatím největší IPO v Číně z roku 2010. Agricultural Bank of China tehdy prodejem akcií získala 10,1 miliardy dolarů Cenu akcií k obchodování na burze v Hongkongu, kde jich nabídne stejný počet, společnost Ant stanovila na 80 hongkongských dolarů . Podle propočtů a při zohlednění kurzových výkyvů by tak mohla firma celkem získat zhruba 34,5 miliardy dolarů Velké čínské investiční fondy podle agentury Reuters očekávají, že na šanghajském trhu Star Market, který byl spuštěn loni v červnu a který je obdobou amerického technologického trhu Nasdaq , budou akcie Ant upsány za 69 jüanů za kus.I kdyby společnost Ant Group získala prodejem akcií jen 34,4 miliardy dolarů , vysoko překoná firmu Saudi Aramco. Saúdskoarabská energetická společnost loni v prosinci při vstupu na burzu v Rijádu získala asi 29,4 miliardy dolarů