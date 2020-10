WTO oficiálně povolila EU uvalit cla jako odvetu za pomoc Boeingu

Světová obchodní organizace (WTO) dnes oficiálně povolila Evropské unii uvalit cla na dovoz zboží ze Spojených států v hodnotě čtyř miliard dolarů (zhruba 92 miliard Kč) ročně jako odvetu za subvence, které Washington poskytoval americkému výrobci letadel . Podle agentury Bloomberg se však neočekává, že tato cla budou zavedena před prezidentskými volbami, které jsou v USA plánovány na 3. listopadu.



Uvalení cel už před dvěma týdny schválil arbitrážní orgán WTO, na dnešním zasedání pak cla definitivně schválil Orgán pro řešení sporů. Americký delegát u WTO dnes vyzval EU, aby cla nezaváděla, protože stát Washington už nezákonnou podporu firmy ukončil. Varoval také, že uvalení cel by si vynutilo reakci ze strany USA. Administrativa prezidenta Donalda Trumpa podle delegáta preferuje řešení sporu kolem subvencování výroby letadel prostřednictvím dohody.



Evropská unie už dříve sestavila seznam amerických produktů, které by se mohly stát terčem nových cel. Jsou na něm například letadla, vína, lihoviny, mražené ryby, traktory a další výrobky.



Spory mezi USA a EU ohledně subvencování výroby letadel se táhnou už 16 let. WTO loni v říjnu povolila Spojeným státům uvalit jako odvetu za subvencování evropských letadel Airbus cla na zboží z Evropské unie v objemu až 7,5 miliardy dolarů ročně. Washington pak zavedl desetiprocentní clo na evropská letadla a 25procentní clo na další zboží, například na francouzská vína, skotskou a irskou whisky nebo na sýry. Letos pak clo na letadla Spojené státy zvýšily na 15 procent.



Spojené státy a Evropská unie se navzájem obviňují z nelegální podpory svých výrobců letecké techniky Airbus a od roku 2004. WTO při řešení těchto sporů zjistila, že obě strany v rozporu s jejími pravidly poskytují svým výrobcům letadel finanční podporu, a to s cílem zajistit jim výhodnější pozici na trhu.