Wall Street zahájil týden silným výprodejem

Dnešní obchodní den v USA se vůbec nepovedl, pokud jste tedy nespekulovali na pokles. Hlavní akciové indexy zaznamenaly poměrně výrazný propad a s tím spojenou zvýšenou volatilitu. Zobchodovaný objem akcií v USA byl dnes nadprůměrný, nejednalo se tedy o pokles způsobený nízkou likviditou. Jaké byly hlavní důvody dnešních propadů? Společným jmenovatelem je koronavirus, jak by asi většina předpokládala. Virus nabírá na síle jak v Evropě, tak v USA. Příliš nepomáhá ani probíhající výsledková sezóna - společnost (-21,9 %) je sice německá, ale její výsledky, hlavně pak výhled do dalších let, byly velkým zklámaním a tato těžká váha indexu DAX tak dnes zažila jeden z největších jednodenních propadů ve své historii a stáhla se sebou i americkou konkurenci na poli cloudového byznysu.

Ovšem nebyla to jen velká jména z řad technologických společností (Microsoft -2,8 %, Alphabet -3 %, -3,3 %, -3,1 %Facebook -2,7 %), která táhla akciové indexy dolů. Dnes nebyl ušetřen žádný z hlavních sektorů americké ekonomiky. Velmi špatný den měly i americké banky (Bank of America -1,5 %, -1,6 %, -2,5 %). O v dnešní koronavirové době rizikových společnostech ani nemluvě (Delta Airlines -6,1 %, United Airlines -7 %). Spolu s dalším poklesem ropy významně propadly i energetické akcie (Chevron -2,3 %, Mobile -2,4 %, -3,9 %).

Doufejme tedy, že společnosti, které ohlásí výsledky v dalších dnech nás překvapí pozitivně. Je mezi nimi například , , , , , , , , , , , , a mnoho dalších. Čeká nás tedy opravdu perný týden plný šancí, ale i rizik.