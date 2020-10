Eurohold: Antimonopolní úřad je pro prodej bulharských aktiv ČEZ

Bulharský antimonopolní úřad povolil bulharské pojišťovací a finanční skupině Eurohold koupit bulharská aktiva firmy za 335 milionů eur (9,2 miliardy Kč). Oznámila to skupina Eurohold. Úřad se touto záležitostí začal znovu zabývat poté, co správní soud zrušil jeho loňské rozhodnutí, které transakci zablokovalo. Společnosti a Eurohold podepsaly dohodu o prodeji aktiv loni v červnu. Transakci ještě musí odsouhlasit bulharský energetický regulátor, napsala agentura Reuters.



Prodávaná aktiva zahrnují distribuční společnost, která dodává elektřinu více než dvěma milionům Bulharů, což z transakce činí politicky citlivé téma. "Bulharská Komise pro ochranu hospodářské soutěže poskytla firmě Eurohold Bulgaria svolení k převzetí dceřiných společností skupiny v Bulharsku," uvedla dnes společnost Eurohold. Loni v říjnu přitom komise dospěla k závěru, že nově vzniklá skupina by na trzích s pojištěním a energií získala výraznou konkurenční výhodu, a transakci zablokovala.



"Víme, že bulharská Komise pro ochranu hospodářské soutěže rozhodla, ale písemné vyhotovení vlastního rozhodnutí zatím nebylo zveřejněno," sdělila dnes ČTK mluvčí Alice Horáková. "Jakmile rozhodnutí nabude právní moci, dalším naším krokem bude žádost o souhlas bulharského regulatorního úřadu (KEVR)," dodala.



Do balíku prodávaných firem patří společnost CEZ Bulgaria (od roku 2005 zastupuje Skupinu na bulharském trhu a koordinuje činnosti firem), CEZ Elektro Bulgaria, dále CEZ Razpredelenie, CEZ Trade Bulgaria, CEZ ICT Bulgaria (od roku 2015 poskytuje informační a telekomunikační služby), Free Energy Project Orešec a Bara Group. Nejvýznamnější z nich je distribuční firma CEZ Razpredelenie Bulgaria.



ČEZ do Bulharska přišel v roce 2004, kdy koupil tři distribuční firmy za 281,5 milionu eur. Kvůli přetrvávajícím sporům s místními úřady, které se táhnou od února 2013, se ale rozhodl odejít. Firma dostala například milionové pokuty za údajné zneužívání dominantního postavení. V roce 2016 zahájil proti bulharské vládě mezinárodní arbitráž o stovky milionů eur kvůli zásahům, které podle firmy poškozovaly její podnikání. Arbitrážní řízení dosud neskončilo.



Prodej bulharských aktiv vyplývá ze změny strategie , společnost se chce více soustředit na Česko a střední Evropu a obnovitelné zdroje energie v oblastech jako Německo a Francie. Minulý týden skupina oznámila, že podepsala dohodu o prodeji většiny svých rumunských aktiv londýnské firmě Macquarie Infrastructure and Real Assets (MIRA). Cenu podniky neuvedly.



Expanzi do ciziny označil několikrát za nepovedenou premiér Andrej Babiš. Majoritním vlastníkem je stát, který prostřednictvím ministerstva financí vlastní 70 procent akcií společnosti.