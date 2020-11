Mobius: Bez Trumpa půjdou akcie dolů. Atraktivní je Indie

Jsem rád, že peníze opět tečou směrem do rozvíjejících se trhů, a to po letech, kdy si vedl nejlépe trh americký. Hlavním důvodem pro tento obrat je samozřejmě Čína a také Indie. Tyto dvě země si přitom mohou i dál vést velmi dobře. Pro Bloomberg to uvedl známý investor a specialista na rozvíjející se trhy Mark Mobius, zakladatel Mobius Capital Partners.



Mobius hovořil o snahách Číny zaměřených na oslabení role, kterou ve světové ekonomice hraje dolar, a naopak na posílení významu její měny. Čínská vláda se tak vydala i směrem virtuálních měn a podle investora pravděpodobně skutečně nastane určitý úpadek váhy dolaru, a to zejména v oblasti mezinárodního obchodu. Nepůjde však o skokový jev, ale o postupný proces. Jak na vyspělých, tak na rozvíjejících se trzích si vedou dobře technologické firmy a do technologií jich investuje stále více. Ekonomiku řady rozvíjejících se trhů pak potáhnou nahoru věci, jako je větší používání chytrých mobilních telefonů, rozšíření internetu a podobně.



Co by rozvíjejícím se trhům přineslo vítězství Joe Bidena v amerických prezidentských volbách? Podle investora záleží na tom, jakou konkrétní politiku by Biden sledoval. Pokud by například došlo ke zvýšení daňové zátěže v USA, projevilo by se to nakonec i na amerických dovozech z rozvíjejících se zemí a tudíž i na jejich hospodářském růstu. Mobius v této souvislosti zmínil Jižní Koreu či Tchaj-wan. Situaci by sice mohla zlepšit globální ekonomická expanze, ale slabost americké poptávky by nedokázalo úplně eliminovat nic.



Kupuje investor stále zlato? Na tuto otázku Mobius odpověděl, že „již má dost“. Zároveň ale podle svých slov nikomu neříká, aby prodával. On sám vnímá zlato „jako měnu, kterou prostě budu držet dlouhodobě“. Co říká investor na ceny akcií na americkém trhu? Podle něj jsou udržitelné v případě, že volby vyhraje Donald Trump, jinak udržitelné nejsou. Zároveň Mobius řekl, že „toto není politické prohlášení, ale konstatování faktu“. A dodal, že s ohledem na nízké sazby a náklad kapitálu jsou akcie stále atraktivní.



Nejatraktivnějším rozvíjejícím se trhem je podle investora Indie. Mimo jiné proto, že do této země se bude přesouvat část výroby, kterou doposud zajišťovala Čína. Navíc se mu podle jeho slov líbí firmy, které doplňují svůj tradiční byznys novými technologiemi. Tedy ne tradiční technologické firmy, ale ty, které podnikají jinde, ale zároveň využívají nové technologie.



Zdroj: Bloomberg Finance



frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture"> frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture">