Evropa se na americké volby chystá jako nikdo jiný

V roce 2016 poslal šok z vítězství Donalda Trumpa evropské akcie směrem na jih, panevropský index Stoxx 600 se ale rychle vzpamatoval. Jeho rekonvalescence směrem nahoru trvala potom kolem šesti měsíců. Pozitivně reagoval i na rozhodné znovuzvolení Baracka Obamy prezidentem v roce 2012 v souboji s Mittem Romneym. Do zhruba šestiměsíčního období zisků vstoupily evropské trhy i po znovuzvolení George W. Bushe v roce 2004, kdy mu byl protivníkem John Kerry.

Anomálií byl rok 2008, podotýká americká stanice CNBC. Vítězství Baracka Obamy nad Johnem McCainem spadlo do období finanční krize a evropské akcie tehdy pokračovaly směrem dolů, až v březnu 2009 narazily na minima za mnoho desítek let dozadu.

Vzhledem k tomu, jaká v letošních volbách hlavy Spojených států hrozí rizika, se jako nejpravděpodobnější minulý scénář jeví Bushovo vítězství nad Alem Gorem z roku 2000. Sporný výsledek v klíčovém „swing“ státě Floridě skončil u nejvyššího soudu a Gore nakonec v závěru prosince uznal porážku.

Trhy po celém světě to tehdy obrátilo vzhůru nohama. Ještě větší turbulence ale někteří analytici očekávají letos. Korespondenčně už hlasoval bezpříkladný počet voličů a v řadě států může být výsledek opravdu těsný a někde už byly podány žaloby v souvislosti s volbami.

Jak poznamenává šéf evropských akciových strategií v Emmanuel Cau, evropské a americké akcie spadly v souvislost s rozporovanými volbami roku 2000 o zhruba 10 %. Dluhopisové výnosy se posunuly níže a defenzivní aktiva si vedla lépe. V krátkém běhu by tedy přesvědčivé vítězství některého ze dvou kandidátů mohlo být pro trhy pozitivní. „V dlouhodobém horizontu se nicméně domníváme, že trvalý dopad těchto voleb na trhy bude jenom nepatrný, což znamená, že akcie by měly obnovit svoje směřování vzhůru, jak bude známo jméno nového prezidenta,“ uvedl Cau. „V povolebních rally obvykle vedla hodnota,“ poznamenal s poukazem na hodnotové akcie.

Biden si podle průzkumů voličských preferencí udržuje nad Trumpem vedení jak na federální úrovni, tak ve většině „swing“ států.

„Modrá vlna“, tedy vítězství demokratů v Bílém domě a celém Kongresu by evropským akciím prospělo více, přičemž třemi oblastmi, kde by jejich politika mohla zasáhnout evropské akcie, jsou podle firemní daň (zvýšení z 21 % na 28 % by jim za Bidena prospělo víc než americkým, pozor ale na evropské firmy s expozicí na USA, kterým naopak pomohlo Trumpem orchestrované tři roky staré snížení této daně), stimuly (v infrastruktuře a v zelené energii) a podpora témat jako dekarbonizace nebo ESG.

Pak tu jsou ještě vyhlídky na novou fiskální pomoc na zmírnění následků koronavirové pandemie. Demokraté by do ekonomiky rádi napumpovali 2 biliony dolarů, víc než republikáni. Vyhlídky na větší fiskální stimulus dokonce převažují možná sestupná rizika pro trhy ve volebních slibech demokratů, jako je již zmíněné zvýšení firemní daně, reforma zdravotnictví nebo větší regulace, napsal v pátek Jonas Goltermann z Capital Economics.

Trump ale na předvolebním mítinku v sobotu naznačil, že pokud se mu to nepovede u volebních uren, hodlá si volby pojistit u soudu. Na trhy by to zřejmě mělo velký destabilizační efekt – a v americké společnosti mohlo vést k občanským nepokojům.

Nejistota je tedy jedním z klíčových slov a investoři, kteří by se před ní chtěli ochránit, by mohli zaparkovat svoje peníze v japonském jenu, domnívá se Zach Pandl, jeden z šéfů strategie pro devizové trhy a sazby v . Jen je tradičním „bezpečným přístavem“, je podceněný a má prostor ke zhodnocování, neboť globální úrokové sazby zůstanou nízko a od dolaru by se investoři mohli odklánět.

Jako pojistka by se mohlo nabízet také zlato. To by ale mohlo být tentokrát riskantní volbou, protože volny nejsou jenom o tom, zda Biden nebo Trump, napsal server investing.com. Ve hře již dlouho diskutovaná nová fiskální podpora a pokud by Sněmovnu reprezentantů a Senát nesmetla modrá vlna, mohl by být její průchod federálními zákonodárnými úřady složitější. Růst zlata by byl v takovém případě omezený a dokonce by mohlo narazit na citelné vybírání zisků, které by mohlo srazit cenu někam k 1850 dolarům za unci.

