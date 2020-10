Analytici: Volby v USA ovlivní ekonomiku a burzy v Evropě

Výsledky amerických prezidentských voleb nebudou mít dopad pouze na hospodářskou situaci ve Spojených státech, ale výrazně ovlivní také finanční trhy a ekonomické vyhlídky v Evropě. Upozorňují na to podle serveru CNBC analytici a ekonomové.



Hlavní ekonom banky Berenberg Holger Schmieding tento měsíc označil politickou situaci v USA za "vážné riziko" pro evropskou ekonomiku. Varoval, že sporný výsledek voleb, které se uskuteční 3. listopadu, by mohl vést k "závažné nejistotě a rozsáhlým pouličním protestům" podporovatelů poražené strany.



"Pokud bude výsledek v klíčových státech těsný, bude rozhodující vleklé sčítání hlasů zaslaných poštou. To by oddálilo výsledek a mohlo otevřít dveře právním a dalším komplikacím. Ve finále by dokonce mohl mít konečné slovo nejvyšší soud," upozornil. To by podle něj "mohlo dočasně narušit finanční trhy a důvěru mimo USA".



Hlavní ekonom společnosti Saxo Bank Steen Jakobsen se domnívá, že finanční trhy možnost sporného výsledku voleb podceňují. "Obáváme se, že tyto americké volby jsou největším politickým rizikem za několik desetiletí," prohlásil.



Důležitým faktorem souvisejícím s volbami je podle CNBC budoucí vývoj zahraničního obchodu. Panují obavy, že nynější prezident Donald Trump by v případě znovuzvolení mohl rozpoutat obchodní válku s Evropou, kterou již dříve hrozil. Taková válka by byla ničivá pro obě strany, Evropské unii by však mohla přinést větší ztráty než USA, upozorňuje CNBC.



EU v loňském roce podle údajů statistického úřadu Eurostat vykázala v obchodování s USA přebytek 153 miliard eur (4,2 bilionu Kč). Export z EU do USA dosáhl zhruba 384 miliard eur, zatímco vývoz z USA do EU činil pouze kolem 232 miliard eur.



Podle Schmiedinga by ovšem problémy pro Evropu mohlo přinést rovněž vítězství demokratického kandidáta Joea Bidena, které může vést k výraznému zvyšování daní a nadměrné regulaci trhu práce v USA. To by mohlo zpomalit růst americké ekonomiky, což by ovlivnilo evropský export.



Schmieding uvedl, že Biden by mohl zvrátit Trumpovo snížení daní a uplatňovat expanzivní výdajovou a sociální politiku. Řada pozorovatelů by to podle něj považovala za negativní pro finanční trhy a pro hospodářské vyhlídky USA. "Vzhledem k důležitosti USA pro globální a evropskou ekonomiku a jejich trhy by to mohlo mít negativní dopady za hranicemi USA," upozornil Schmieding.



S tímto názorem však podle CNBC někteří nesouhlasí. Analytici společnosti UBS Asset Management například uvedli, že Bidenovo zvyšování daní a veřejných výdajů by mohlo finanční trhy mimo USA podpořit. "(Bidenovo vítězství) pravděpodobně bude spojeno se slabší dolarem a relativně lepší výkonností akciových trhů mimo USA," napsali tento měsíc ve své zprávě. Pro vyhlídky globálních trhů jsou podle nich důležitější rozpočtové výdaje USA než změny americké daňové politiky.