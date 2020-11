ČSOB v době pandemie: Zrychlení trendu digitalizace, růst úvěrů i vkladů, odklady splátek klientům

Skupina ČSOB dosáhla za devět měsíců roku 2020 čistého zisku 6,3 miliardy korun při meziročním růstu klientských úvěrů i vkladů a aktiv pod správou. Od počátku pandemie covid-19 se skupina ČSOB intenzivně zaměřila na pomoc všem skupinám klientů a soustředila se na zajištění dostupnosti služeb fyzicky i online 24/7.

„Procházíme jedním z nejsložitějších období v historii. Od počátku pandemie covid-19 věnujeme pozornost zdraví a bezpečí klientů i zaměstnanců a zajištění dostupnosti služeb online i na pobočkách. Schválili jsme téměř 65 tisíc odkladů splátek, a i po skončení plošného moratoria jsme stále připraveni klientům pomáhat. Pozitivní je, že lidé i v tomto čase v mnohem větší míře spoří a přibývá i těch, co pravidelně investují. Charakteristický je také daleko větší příklon zákazníků k digitálním a online službám,” komentuje výsledky generální ředitel ČSOB John Hollows a dodává: „Velmi mě těší prestižní ocenění Nejlepší banka a Klientsky nejpřívětivější banka. Je to odměna za práci celé skupiny ČSOB, naše investice do inovací a zákaznických služeb, a také povzbuzení do dalšího náročného období, kterému musíme společně čelit. Skupina ČSOB dále zvýšila kapitálovou přiměřenost a zůstává objemem poskytnutých úvěrů pro občany i firmy nejsilnějším hráčem na trhu. Všem kolegům patří velké poděkování za mimořádnou pracovní aktivitu a úsilí v náročné pandemické době.“

Čistý zisk skupiny ČSOB dosáhl za devět měsíců letošního roku částky 6,3 miliardy korun, což je meziročně méně o 57 %. Objem úvěrů narostl meziročně o 3 % na 796 mld. Kč, z toho na bydlení o 4,9 % na 452,9 mld. Kč. Objem vkladů se zvýšil meziročně o desetinu na 1 078 mld. Kč. Objem aktiv pod správou se zvedl proti stejnému období loni o 5 % na 246 mld. Kč. Provozní výnosy dosáhly 27,1 mld. Kč, což znamená meziroční pokles o o 14 % resp. o 9 % na srovnatelném základě. Provozní náklady činily 14,3 mld. Kč, což představuje meziroční zvýšení o 2 %, ale meziroční snížení o 3 % na srovnatelném základě.

ČSOB drží silnou kapitálovou pozici a vynikající likviditní polštář. Kapitálový poměr Tier 1 dosáhl 22,8 %. ČSOB schválila přibližně 65 tisíc žádostí o pomoc s odklady splátek úvěrů a půjček a aktivně se zapojila do procesu státem garantovaných úvěrů Covid na podporu zejména malých a střední firem a podnikatelů, což klientům zajistilo financování za 7,1 mld. Kč.

V digitálním světě počet uživatelů mobilního bankovnictví meziročně stoupl o 35 %, nově ČSOB uvedla na trh aplikace DoKapsy od ČSOB a ČSOB Drobné. V červnu ČSOB představila digitální hlasovou asistentku Kate.

„Čistý zisk skupiny ČSOB za devět měsíců letošního roku klesl kvůli růstu opravných položek k úvěrům a nižším provozním výnosům. Meziroční porovnání také negativně ovlivnila vyšší základna roku 2019, která byla ovlivněna jednorázovými zisky z přecenění podílu v ČMSS a prodeje ČSOB Asset Management. Bez zmíněných mimořádných faktorů a dopadu konsolidace ČMSS by byl čistý zisk meziročně nižší o 48 procent,“ uvedla banka v prohlášení.

Hospodářské výsledky ČSOB za 9 měsíců roku 2020: Zdroj: TZ ČSOB, 12. 11. 2020

Kvalita úvěrového portfolia zůstává dle ČSOB vysoká, vyšší náklady na riziko odrážejí předpokládané dopady zhoršeného ekonomického vývoje. „Opravné položky k úvěrům vzrostly na 5,1 miliardy Kč v souvislosti s očekáváním ekonomických dopadů pandemie covid-19. Podíl úvěrů v selhání z celého úvěrového portfolia byl na konci 3. čtvrtletí nízkých 2,12 procenta,“ shrnuje banka v tiskové zprávě.



Růst úvěrů a vkladů

Celkové portfolio úvěrů meziročně vzrostlo o tři procenta díky růstu v retailovém segmentu včetně úvěrů na bydlení, kde skupina ČSOB (do níž patří Hypoteční banka a ČMSS) udržela postavení jedničky na trhu. Úvěry na bydlení, tedy hypotéky a úvěry ze stavebního spoření, meziročně narostly o 5 procent. Objem vkladů stoupl o deset procent a objem majetku pod správou se zvýšil o pět procent.



Pokračující růst mobilního bankovnictví

Počet aktivních uživatelů mobilního bankovnictví Smartbanking se meziročně zvýšil o 35 procent a počet transakcí narostl dokonce o 44 procent. Klienti rovněž platili častěji kartami, využívali nákupy online a v menší míře vybírali hotovost. „Výhody naší dlouhodobé strategie Digitálně a s lidmi a orientace na technologické inovace pandemie ještě zvýraznila. I nadále chceme lidem život zpříjemňovat a zjednodušovat tak, abychom pro ně zůstali první volbou. Lidé většinu produktů a služeb zvládají online, ale pro složitější životní situace potřebují poradenství a konzultace,” uvádí člen představenstva ČSOB zodpovědný za retail Jan Sadil. „Právě pilotujeme nový obslužný systém pro pobočky, kde budou i zóny pro financování bydlení, o které je bez ohledu na covid-19 velký zájem,” dodává Jan Sadil.

Pomoc v čase pandemie

"Pomáháme, kde můžeme. Od jarní karantény jsme darovali 1 922 kusů IT techniky 50 neziskovým a příspěvkovým organizacím. Notebooky, tablety, stolní počítače i monitory putovaly prostřednictvím organizací a škol hlavně k žákům a studentům ze sociálně slabých a pěstounských rodin. Podporujeme také seniory v domovech, aby mohli snadněji navázat kontakt s rodinou v době, kdy byly a nyní stále jsou zakázané návštěvy. Spolupracujeme 25 let také s Výborem dobré vůle - Nadací Olgy Havlové a společně poskytujeme studentům se sociálním a zdravotním znevýhodněním studijní stipendium. Na podzim jej nově získalo dalších 22 studentů středních a vysokých škol. Aktuálně tak z Fondu vzdělání podporujeme celkem 90 mladých lidí se zdravotním postižením, z dětských domovů nebo sociálně znevýhodněných rodin. Na jaře i na podzim jsme vyčlenili 30 našich telefonních operátorů, aby pomohli při trasování v rámci Chytré karantény," stojí ve zprávě ČSOB.

Odpovědné podnikání

Šetrnost k životnímu prostředí a udržitelnost jsou dlouhodobou součástí firemní DNA a filozofie společenské odpovědnosti ČSOB. Ekologické smýšlení skupina promítá do svých budov, bankovních i pojišťovacích produktů i aktivit. Vlajkovou lodí je ČSOB Kampus v Praze, který patří mezi nejmodernější a nejekologičtější kancelářská sídla v Evropě. Tisíce klientů využívají zelenou platební kartu, která snižuje uhlíkovou stopu o 7 gramů CO2. Mezi další ekologické produkty patří zelená hypotéka, zelená autopůjčka nebo podílový fond vodního bohatství. Jen za posledních pět let ČSOB snížila produkci odpadů o téměř dvě třetiny a loni ušetřila 132 tun papíru. ČSOB ovládla renomovanou soutěž Hospodářských novin Nejlepší banka 2020. ČSOB vyhrála hlavní kategorii a současně se umístila na prvním místě i v kategorii Klientsky nejpřívětivější banka. ČSOB je podle pravidelného hodnocení Ministerstva financí třetím největším plátcem daně z příjmu právnických osob za rok 2019. ČSOB získala ocenění LGBT Friendly Employer 2020 v kategorii Skokan roku a LGBT Hero za podporu diverzity a boj proti diskriminaci.

Skupina ČSOB je vedoucím hráčem na bankovním trhu v České republice. Motto „Digitálně a s lidmi“ vyjadřuje probíhající investice do inovací a digitalizace. Skupina staví na unikátním bankopojišťovacím modelu, který nabízí pod jednou střechou vše pro řešení finančních potřeb – od bankovních služeb pod značkou ČSOB či Poštovní spořitelna přes pojištění od ČSOB Pojišťovny až po úvěry na bydlení od Hypoteční banky či Českomoravské stavební spořitelny, ČSOB Penzijní společnost, ČSOB Leasing, ČSOB Asset Management, ČSOB Factoring a Patria Finance. Své služby skupina poskytuje všem typům zákazníků – fyzickým osobám, malým a středním podnikům i korporátní a institucionální klientele. Skupina ČSOB je součástí mezinárodní bankopojišťovací skupiny , která působí především v Belgii a v regionu střední a východní Evropy.