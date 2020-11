Volby versus vakcína

Byť to na první pohled nemusí být zřejmé, výsledky amerických voleb a zprávy o účinné vakcíně jdou v mnohém proti sobě. Alespoň co do perspektivy amerického dluhopisového trhu. Správci aktiv tak mají o starost víc, neboť budoucnost výnosů je v mnoha ohledech určující i pro akciový trh.

Zatímco vidina rozpolceného Kongresu brzdí sázky na další masivní fiskální stimul, který by mimo větší nabídky amerických státních dluhopisů vedl i k vyšším inflačním očekáváním, což by se projevilo posunem na dlouhém konci výnosové křivky, vakcína kráčí přesně v těchto šlépějích.

Americký desetiletý výnos tak má za sebou zdaleka nejbouřlivější týden od jara, kdy stihnul bezprostředně po volbách během jednoho dne otestovat 0,95 % i 0,7 %, aby se pak v zádech s vakcínou posléze vrátil k 0,95 %.

Pomineme-li sektory těžce zbité pandemií jako jsou třeba turizmus nebo banky, které reagovaly na zprávy o vakcíně pochopitelně s nadšením, kolotoč na výnosech napáchal největší škody na technologiích, dosavadním letošním premiantovi. Na první dobrou to třeba není úplně intuitivní, ale rostoucí výnosy posouvají vzhůru i diskontní sazby, což má proporcionálně citelnější dopad na současnou hodnotu budoucího cash flow generovaného rychle rostoucími společnostmi, které jsou hojně zastoupené právě v IT sektoru.

Vzhledem k historicky bezprecedentní koncentraci akciového trhu v několika velkých technologických jménech (rozuměj FAAMG) je tak nasnadě, že se trh díky vakcíně zas až o tolik nepohnul. Tím spíš, že případná vakcína netlačí Fed do další akce.

Míč tak zůstává v Kongresu, který se ale v povolebním složení hned tak na něčem nedohodne. A v tom je právě tržní paradox posledních dní. Volby, jež hrozily tzv. modrou vlnou, která přinese vyšší výnosy a sváže IT sektor novými regulacemi a daněmi, přinesly úlevu. Z problému tak bylo najednou řešení. A z vakcíny, která měla být řešením, se najednou stává pro trh problém. Vakcína tak ve finále nejspíš povede alespoň k dočasné sektorové výměně stráží.

Á propos, regulace. Zatímco se všechny oči obracely k USA, regulatorně překvapivě přituhlo na druhém břehu Pacifiku. Ale to už je jiný příběh.