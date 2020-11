Walt Disney se kvůli koronaviru propadl do ztráty

Americká mediální společnost Co. se ve fiskálním čtvrtém čtvrtletí propadla do ztráty 629 milionů USD (14,1 miliardy Kč) po zisku 1,21 miliardy USD ve stejném období loňského roku. Ztrátu způsobily pandemie nemoci covid-19, kvůli které musela firma zavřít své zábavní parky v Kalifornii, a náklady na restrukturalizaci. Vyplývá to ze zprávy, kterou společnost zveřejnila v noci na dnešek.



Výsledky však nebyly tak špatné, jak se obávali analytici. Ztráta na akcii za tři měsíce do 3. října činila 39 centů; analytici dotazovaní agenturou FactSet však čekali ztrátu až 73 centů. Výnosy se snížily o 23 procent na 14,71 miliardy USD.



S cílem snížit náklady na zavřené parky firma popustila část zaměstnanců. V září oznámila propuštění 28.000 zaměstnanců kvůli omezené návštěvnosti parků v Kalifornii a na Floridě a dalším problémům souvisejícím s pandemií. Dvě třetiny z těchto propuštěných jsou zaměstnanci na částečný úvazek. Tržby v parcích a z nabídky zábavy a zboží se snížily o 61 procent na 2,6 miliardy USD.



Nejsou to však je parky, které zhoršily situaci firmy. Dalším problémem bylo narušení výroby filmů a televizních pořadů, včetně přerušení živých sportovních přenosů. Některé filmy a pořady se již v tomto čtvrtletí začaly znovu natáčet. Přerušené byly také plavby výletními loděmi.



V době pandemie se však dařilo nabídce streamovacích služeb Disney Plus. Počet předplatitelů hlavních kanálů překonal 120 milionů. Firma plánuje spuštění nové mezinárodní služby Star, napsala agentura AP.