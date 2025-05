Bank of America vybírá tři favority pro růst

Analytici zveřejnili svůj výběr akcií, které podle nich nabízejí atraktivní příležitost pro investory. V seznamu figurují společnosti napříč různými sektory, které by měly těžit z příznivých tržních trendů a které mají ještě velký prostor pro růst. Zde jsou tři vybrané tituly, které nesou doporučení „buy“ a slibují výrazný růst v nadcházejících měsících.



Disney

Akcie tohoto zábavního giganta mají podle analytičky Jessicy Reif Ehrlich prostor pro růst vzhledem k tomu, že jsou „odolné vůči kolísavým makroekonomickým trendům,“ napsala v komentáři pro klienty. V nadcházejících měsících má před sebou dostatek pozitivních katalyzátorů, včetně robustní nabídky připravovaných filmů, růstu přímých prodejů spotřebitelům a větších investic do zábavního byznysu.



Tento zábavní gigant má také dobrou pozici v zahraničí, když začátkem tohoto měsíce oznámil nový zábavní park na Blízkém východě. „Mezinárodní návštěvnost zůstává silná, ačkoli výdaje na obyvatele jsou slabší kvůli problému s čínskými spotřebiteli,“ poznamenala analytička.







Akcie tento měsíc vzrostly o téměř 25 % a podle Reif Ehrlich je nyní správný čas si akcie koupit.



Palantir

Podle jede na plný plyn i tato společnost zabývající se obrannými technologiemi. Analytička Mariana Perez Mora a její tým začátkem tohoto týdne zvýšili cílovou cenu akcií ze 125 dolarů na 150 dolarů za akcii s odkazem na to, že Palantir nadále nabízí investorům diferencovanou nabídku.



„PLTR vnímáme jako určující faktor trhu pro organizace využívající [umělou inteligenci] k dosažení rychlejšího a hmatatelného výsledku,“ napsala. V optimistickém duchu však firmu drží růstový potenciál. „Rychlost a rozsah, s jakým může PLTR nasazovat produkty a konvertovat zákazníky, roste,“ dodala Mora.







Akcie letos vzrostly o 71 % a mají ještě velký prostor pro růst. „Recept na jeho růst je skvělý,“ dodala.



Planet Fitness

Analytik Alexander Perry po zveřejnění nedávné zprávy o hospodaření společnosti Planet Fitness tohoto fitness giganta podporuje. Planet Fitness je podle něj v dobré pozici, aby mohla těžit z „generačního posunu“, kdy generace Z a mileniálové upřednostňují fitness a volnočasové aktivity, napsal Perry.



„Strategie PLNT se shoduje s nejrychleji rostoucími trendy ve fitness, když rychle identifikovala větší sílu mezi mladšími demografickými skupinami a začala tomu přizpůsobovat svůj marketing a přístup k vybavení,“ uvedl Perry. Společnost má podle něj jedinečný obchodní model, který doprovází rychle se zlepšující růst počtu prodaných kusů. A také má relativně malou expozici vůči clům, dodal.







Akcie společnosti za posledních 12 měsíců vzrostly o 51 %.