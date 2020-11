Spojené státy omezují americké investice do čínských podniků

Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa představila opatření zakazující americké investice do čínských podniků, které podle Washingtonu vlastní či kontroluje čínská armáda. O opatření v podobě prezidentského exekutivního příkazu dnes informovala agentura Reuters, následně ho potvrdil Bílý dům.



Opatření by se mohlo dotknout některých velkých čínských společností, včetně telekomunikačních operátorů China Telecom a či výrobce kamerových systémů a bezpečnostní techniky Hikvision.



Cílem kroku je odradit americké investiční společnosti, penzijní fondy a další podniky od nákupu a prodeje akcií 31 čínských firem, které jsou podle amerického ministerstva obrany podporovány čínskou armádou. Exekutivní příkaz od 11. ledna zakáže americkým investorům jakékoliv transakce s cennými papíry těchto firem, píše Reuters.



Prezident Trump ve svém příkazu uvedl, že Čína podle něj čím dál více "zneužívá kapitál Spojených států" k rozvoji a modernizaci své armády, zpravodajských služeb a dalších bezpečnostních aparátů. "To Číně nadále umožňuje ohrožovat Spojené státy a jejich síly v zahraničí," dodal.