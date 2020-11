EK: Podpora ekonomiky bude v eurozóně potřeba i celý příští rok

Země Evropské unie, které používají společnou měnu, by měly aktivitu hospodářství tvrdě zasaženého koronavirovými omezeními podporovat i v příštím roce. Ekonomické stimuly by měly být přesně cílené a jen dočasné, aby se státy po odeznění krize vrátily k dodržování dočasně pozastavených rozpočtových a dluhových pravidel. V rámci balíčku pravidelných podzimních hospodářských doporučení k tomu dnes vyzvala Evropská komise (EK). Několik zemí eurozóny včetně Slovenska také upozornila, že v jejich rozpočtových plánech na příští rok jsou potenciálně problematická časově neomezená opatření.



"V souvislosti s přerušeným oživením a velmi vysokou mírou nejistoty musejí vlády i nadále přijímat opatření k řešení krize a oživení podporovat," konstatoval dnes eurokomisař pro ekonomiku Paolo Gentiloni.



Doporučení vycházejí z podzimní prognózy, v níž komise odhadla letošní propad hrubého domácího produktu (HDP) zemí EU na rekordních 7,4 procenta. Hospodářské oživení v příštím roce by mělo být podle předpovědi ze začátku listopadu kvůli současné druhé vlně nákazy pomalejší, než komise čekala původně.



Unijní exekutiva proto dnes konstatovala, že s ohledem na zatím nevyčíslené dopady aktuálních omezení ekonomiky i nejistý vývoj nákazy v příštích měsících by "fiskální politika měla být nadále podpůrná v celém roce 2021". Země by měly ekonomické stimuly přijímat "včas, cíleně a dočasně", uvedla komise.



Eurokomisaři zároveň zdůraznili, že ani v době ovlivněné pandemií by vlády neměly zapomínat na klimaticky šetrnou politiku. Nasměrovat hospodářství k udržitelnějšímu provozu může podle doporučení Bruselu například širší zavádění ekologických daní či zpoplatňování vedlejších dopadů průmyslu.



Komise také zhodnotila rozpočtové plány všech 19 států eurozóny na příští rok. Všechny jsou podle ní v souladu s dřívějšími letošními doporučeními, která zohlednila dopady pandemie. Francii, Itálii, Slovensko a Litvu ale komise upozornila, že některá navrhovaná opatření nejsou dočasná a nejsou vyvážena kompenzačními kroky. Státy by proto měly pravidelně hodnotit účinnost a nezbytnost ekonomických stimulů a být připraveny je pružně přizpůsobit vývoji hospodářství, dodala komise.