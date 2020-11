Hypoindex: Průměrná sazba hypoték v říjnu klesla posedmé v řadě

Průměrná úroková sazba hypoték v říjnu klesla na 2,02 procenta ze zářijových 2,07 procenta. Sazba se snížila sedmý měsíc v řadě, tak nízko byla naposledy v březnu 2017. Vyplývá to z údajů Fincentra Hypoindexu. Říjen se s objemem poskytnutých hypoték 25,214 miliardy korun stal druhým nejúspěšnějším měsícem v historii Hypoindexu.



Proti září vzrostl objem poskytnutých hypoték o 3,162 miliardy korun a meziročně o 8,3 miliardy korun. "S objemem poskytnutých hypoték je hypoteční trh již jen krůček od rekordu," uvedl specialista společnosti Fincentrum & Swiss Life Select Jiří Sýkora. Za posledních šest měsíců se průměrná úroková sazba hypoték snížila o 0,37 procentního bodu. Od února loňského roku klesla o téměř jeden procentní bod, dodal.



Počet poskytnutých hypoték se ve srovnání se zářím letošního roku zvýšil téměř o tisícovku na 8800. Meziročně sjednaly banky o více než 1700 hypoték více.



Za prvních deset měsíců roku poskytly banky hypotéky za 197,59 miliardy korun. Ve srovnání s rekordním rokem 2017 je letošní objem poskytovaných hypoték o 11,4 miliardy korun vyšší. Meziročně se objem zvýšil o více než 52 miliard korun. Nebývalý zájem o hypotéky navíc podle bank nepolevuje ani v listopadu. K rekordu bankám stačí do konce roku poskytnout hypotéky za 28 miliard korun.



Konec úvěrového moratoria se zatím na hypotečních sazbách nepodepsal a díky silnému konkurenčnímu boji a přetrvávající nízké ceně zdrojů by úrokové sazby hypoték nemusely v nadcházejících měsících vzrůst. Nízká cena zdrojů naopak ještě vybízí k dalšímu mírnému poklesu hypotečních sazeb. Průměrná úroková sazba hypoték by se tak v listopadu pod dvě procenta mohla podívat, odhadl Sýkora.



Během října zlevnila hypotéky skupina ČSOB, Air Bank, Fio Banka, Raiffeisenbank i Česká spořitelna. Začátkem listopadu se k nim připojila ještě Banka Creditas. Sazby nad dvěma procenty u pětiletých fixací nabízí podle Hypoindexu již jen velké banky Česká spořitelna, ČSOB, či Raiffeisenbank.



Za poklesem průměrné sazby může především obliba kratších fixací, upozornil analytik společnosti Bidli Daniel Horňák. Klienti tak zároveň s kratším fixačním obdobím volí i levnější hypotéku. Klienti, kteří si dnes berou hypotéky, necítí ohrožení v podobě ztráty příjmu, pracují ve stabilních sektorech, mají vysoký příjem a koupě nemovitosti je jejich jistota v nejisté době. "Hypoteční byznys dnes funguje v bublině, kde zatím není ani náznak nějaké krize, neochoty si půjčovat či výrazného poklesu schopnosti splácet již získané úvěry," podotkl.