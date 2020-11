Slabší data a zprávy se vstřebaly, dopoledne vypadá nerozhodně

Zatímco včerejšek byl pro akcie lehce negativní a navrch měly dluhopisy, dnes se poměr sil opět vyrovnává. Evropské akciové trhy sice ještě začaly v záporu, ale vrátily se k včerejším hodnotám a nyní tak na hlavních indexech sledujeme jen drobnou změnu. Dluhopisy to měly v podstatě zrcadlově, takže výnosy rovněž začínaly níž, aby se následně dokázaly vrátit a nyní se pohybují na včerejších úrovních. Eurodolar je na tom stále dobře, ovšem dnes přidává jen drobné zisky na 1,1885.

Celková nálada na trzích podle nás zůstává nakloněna ve prospěch akcií, investoři počítají s oživením, ale podle situace mění váhy v sektorech více či méně exponovaných na hospodářský cyklus. Poslední zprávy až tak dobré nejsou, takže nahrály těm defenzivnějším, toto nastavení však nemusí trvat dlouho. Co se sešlo, byla jednak slabší data ze zámoří, kde maloobchodní tržby za říjen vykázaly jen skromné tempo růstu a zaostaly za očekáváními, dále velmi opatrné komentáře z Fedu a také pokračující rozmach nákazy koronaviru v USA.

Dnešek minimálně z pohledu nových makrodat nebude příliš zajímavý, večer nás však čekají další komentáře z Fedu. Při tom včerejším předseda Powell znovu vyzval k obnovení fiskální podpory, která by pomohla rodinám překlenout dobu do široké dostupnosti vakcíny. Zopakoval také závazek podporovat ekonomiku svými nástroji tak dlouho, jak bude třeba. O možném problému s tím, že spotřebitelům docházejí finanční rezervy, mluvil Powellův kolega Bostic, který jako riziko označil poslední data o slabých maloobchodních tržbách. O kondici a výhledu maloobchodu můžou leccos naznačit i další výsledky firem z tohoto sektoru - dnes to budou Lowe´s nebo .

Koruna si zrána polepšila vůči euru na 26,43 a pražská burza na rozdíl od západní Evropy solidně roste. V čele kráčí Moneta se ziskem přes 3 procenta.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:11 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 26.4380 -0.2071 26.5090 26.4045 CZK/USD 22.2495 -0.3583 22.3580 22.2195 HUF/EUR 361.2756 -0.0685 362.7760 360.9613 PLN/EUR 4.4720 -0.3511 4.4941 4.4629

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.7839 0.0784 7.7914 7.7673 JPY/EUR 123.4310 -0.1250 123.6207 123.3606 JPY/USD 103.8830 -0.2832 104.0560 103.8320

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8943 -0.0816 0.8959 0.8938 CHF/EUR 1.0816 0.0416 1.0825 1.0803 NOK/EUR 10.7242 -0.3561 10.7809 10.7175 SEK/EUR 10.2127 -0.3192 10.2411 10.1950 USD/EUR 1.1882 0.1610 1.1891 1.1876

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.3659 -0.3142 1.3751 1.3646 CAD/USD 1.3068 -0.1986 1.3118 1.3068