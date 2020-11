Norwegian Air požádaly o ochranu před věřiteli

Nízkonákladová letecká společnost Norwegian Air Shuttle požádala o ochranu před věřiteli v Irsku. Přiměl ji k tomu vysoký dluh, který má kvůli koronavirové pandemii problém splácet. Aerolinky i nadále budou létat na svých trasách a s dluhopisy a akciemi se bude obchodovat na burze v Oslu, uvedla firma.



Podle prohlášení Norwegian Air požádaly irský soud, aby dohlédl na restrukturalizaci jejího vysokého dluhu. To má zabránit kolapsu firmy poté, co norská vláda minulý týden odmítla žádost aerolinek o další pomoc. Firma v reakci na odmítnutí pomoci uvedla, že pokud se jí nepodaří získat další peníze, bude muset na počátku příštího roku zastavit provoz.



"Hlavním smyslem je vyjít z tohoto procesu poměrně brzy s firmou, která je 'investovatelná', může být znovu atraktivní pro investory. To je cíl," řekl finanční ředitel aerolinek Geir Karlsen.



Norwegian Air jsou třetí největší nízkonákladovou leteckou společností v Evropě a největším zahraničním přepravcem na trasách do New Yorku a dalších velkých amerických měst. Dluh firmy však na konci září dosáhla 66,8 miliardy norských korun (165,1 miliardy Kč), zatímco její hotovost činila 3,4 miliardy NOK. Stejně jako u dalších leteckých společností také většina letadel Norwegian je nyní kvůli koronaviru odstavena. Společnost zrušila velkou část letů a nyní obsluhuje pouze vnitrostátní linky a létá pouze šest z jejích 140 letadel.



Norwegian Air pomohly transformovat lety přes Atlantik, když rozšířily evropský nízkonákladový model na dálkové trasy. Zlevnily tak lety pro ty, kteří byli připraveni cestovat bez doplňkových služeb. Vzhledem k tomu, že v letech 2017 až 2019 byla společnost ztrátová a třikrát získala nový kapitál od akcionářů, protože neměla dostatek hotovosti, byla firma ještě před vypuknutím pandemie považována za zranitelnou.



V květnu poskytla norská vláda firmě záruky na půjčku tři miliardy NOK. Na počátku listopadu však zamítla druhou žádost o pomoc, napsaly agentury AP a Reuters.