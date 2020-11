Summary: Nečekaně dobré výsledky Macy's se opíraly o lepší tržby a kontrolu nákladů

Macy’s 3Q20

Nečekaně dobré výsledky maloobchodního prodejce Macy’s se opíraly o trochu lepší tržby (-20 % yoy na 4,2 mld. USD při konsensu 3,9 mld. USD) a dobrou kontrolu provozních nákladů (1,7 mld. USD při konsensu 1,8 mld. USD). Díky tomu se čistý zisk na akcii propadl jen na úroveň -0,19 USD (z loňských 0,07 USD) a konsensus překonal až o 60 centů.

Výhled na tento rok zůstává pořád stejný a pro podzim počítá s poklesem tržeb (comparable sales) o 20 až 25 %. Management je chce podepřít digitálními prodeji, které budou odolné vůči dalším lockdownům v jednotlivých amerických státech. Konkrétní hodnoty a čísla ale společnost pořád neposkytuje.

Akcie se po špatném startu vracejí na včerejší zavírací cenu.

(Investiční tipy) F3Q21

Zatímco druhý kvartál Nvidie (Investiční tipy) byl především o akvizici Mellanoxu a datacentrech, třetí kvartál je o tom, z čeho původně vzešla – o hráčském segmentu. Celková čísla jsou perfektní a opět jim není co vytknout. Tržby vyskočily o 60 % yoy na 4,7 mld. USD (graf vlevo), přičemž konsensus byl překonán o 30 mil. USD. Odečteme-li Mellanox, jehož tržby odhadujeme na 550 mil. USD, pořád se díváme na krásný 40% yoy růst. Hrubá marže se s hodnotou 65,5 % drží blízko historických maxim (graf vpravo). Odhlédneme-li od pokračujících nákladových položek spojených s akvizicí, dostaneme se na čistý zisk na akcii ve výši 2,91 USD (+60 % yoy) při konsensu 2,58 USD.





Rozbor jednotlivých segmentů budeme věnovat opět jen dvěma klíčovým – hráčskému a datacentrům. Ostatní části společnosti, včetně automobilového segmentu, se pořád plácají na místě. Datacentra rostla ve třetím kvartálu o 8 % qoq na 1,9 mld. USD při konsensu 1,8 mld. USD. Výsledek je tedy lepší, než se čekalo, nicméně my se nemůžeme ubránit pocitu, že trh skryté doufal v lepší čísla (proto ta mírně negativní reakce akcií). Na grafu vlevo je totiž vidět, jak se mezikvartální růst zpomalil (ignorujeme 2Q21 poznačený akvizicí Mellanoxu). Báječný výkon však podal hráčský segment. v uplynulém čtvrtletí spustila prodeje nových primárně herních grafik GeForce RTX 30, o které byl očividně ohromný zájem ženoucí celý segment až k 40% mezikvartálnímu růstu na 2,3 mld. USD (graf vpravo; konsensus 2,1 mld. USD). Po očku nyní sledujeme Bitcoin, který se vrátil na rekordní hodnoty zpřed tří let. V roce 2017 vyvolala kryptobublina enormní poptávku po grafikách používaných na jejich těžbu. Následné prasknutí se pak negativně projevilo také na Nvidii.



Výhled na další kvartál počítá s tržbami kolem 4,8 mld. USD (+55 % yoy), což by při aktuálním rozložení přisuzovalo hernímu segmentu 2,3 mld. USD (48 % tržeb) a datacentrům 1,9 mld. USD (40 % tržeb). Konsensus trhu je u celkových tržeb níž o 200 mil. USD, přičemž polovina připadá na jednotlivé zmíněné segmenty. Hrubou marži vidí management opět na 65,5 %, což přesně odpovídá představám trhu. Převzetí britského Arm, které by udělalo z Nvidie asi nejdůležitějšího globálního hráče ve světě čipů vůbec, je běh na delší trať a jeho dokončení se čeká až v prvním kvartálu 2022 (pokud vše půjde dobře).



Výsledky byly stejně jako ty z F2Q21 přijaty vlažně a akcie klesají o 2 %. Jak jsme říkali, možná jsou za tím datacentra. Nám se nicméně čísla líbila, splňují naše představy a kvitujeme také alespoň trochu klidnější valuaci. V srpnovém reportu jsme varovali, že se P/E odvozeno od očekávaného zisku dostalo až na 50,5x a blížilo se třem standardním odchylkám od 2letého průměru. Stejný ukazatel se vrátil níž na 48,7x a je již jen 1,5násobku standardní odchylky. Sečteno a podtrženo, akcie jednoznačně zůstávají v našem seznamu Investičních tipů.

• (P/E 21 = 56,6x; P/E 22 = 47,2x)