Valná hromada Kofoly schválila: Na jednu akcii připadne divideda před zdaněním 13,50 Kč

Akcionáři Kofoly si rozdělí na dividendách 300,9 milionu Kč, stejně jako loni. Na jednu akcii připadne před zdaněním 13,50 Kč. Návrh představenstva schválila valná hromada společnosti ČeskoSlovensko, která letos kvůli koronavirovým omezením rozhodovala mimo zasedání prostřednictvím korespondenčního hlasování. to dnes oznámila na svých internetových stránkách.



Akcionáři hlasovali od 2. do 18. listopadu. Představenstvo předložilo valné hromadě návrh na rozdělení zisku firmy za loňský rok 472,9 milionu korun tak, že 300,9 milionu půjde na dividendy a 172 milionů na účet nerozděleného zisku minulých let. Dividendy se budou vyplácet prostřednictvím České spořitelny.



Kofola je jeden z nejvýznamnějších výrobců nealkoholických nápojů ve střední Evropě, má 11 výrobních závodů na pěti evropských trzích. K výrobkům firmy vedle stejnojmenného nápoje patří nápoje značek Rajec, Jupí, Vinea, Jupík, Semtex nebo Top Topic. má přes 2100 zaměstnanců.



Loni vzrostly tržby meziročně o 4,1 procenta na 6,4 miliardy korun. Provozní zisk EBIT jí stoupl o 2,9 procenta na 569,5 milionu korun a ukazatel EBITDA (provozní zisk před odpisy) o 5,9 procenta na 1,12 miliardy korun. Většinovým majitelem skupiny je společnost Aetos patřící rodině Samarasů a ostatním zakladatelům Kofoly, jimiž jsou akcionáři René Musila a Tomáš Jendřejek.