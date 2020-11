Duy: Přijde výrazné zlepšení ekonomiky, jen zima může být těžší

Když se americkým prezidentem stal Barack Obama, ekonomika stále zápolila s důsledky hypotéční krize a nedostávalo se jí finanční podpory ze strany Kongresu. Výsledkem bylo pomalé oživení a současná situace, kdy do funkce nastupuje nový prezident a Kongres zatím neschválil další stimulaci, může vybízet k přirovnávání k tomu, co se dělo po roce 2008. Známý odborník na americkou monetární politiku Tim Duy ale tvrdí, že takové přirovnání by bylo zavádějící a popisuje celkem optimistický výhled.



V americké ekonomice v současnosti není podle ekonoma žádná významná nerovnováha, kterou by bylo třeba napravovat. Na rozdíl od posledních dvou cyklů neexistuje žádná evidentní finanční bublina, nadměrná aktivita v nějakém sektoru, nadbytečné investice a podobně. Na jaře došlo k hospodářskému kolapsu, který vyvolaly snahy o omezení pandemie. Následné oživení bylo taženo i tím, že řada aktivit se přesunula online a „obešla virus“. To bude podle ekonoma pokračovat.



Dalším důvodem k optimismu je podle Duye síla rozvahy amerických domácností, což je opět rozdíl od toho, co jsme pozorovali v podobných fázích cyklu v minulosti. Mimořádně pozitivně pak působí demografická situace, protože mileniáni vstupují do fáze svých nejvyšších příjmů a výdajů. A Duy patří mezi ty, kdo se domnívají, že dalšímu ekonomickému oživení výrazně pomůže vakcína.



Výše uvedené argumenty prezentované na stránkách Bloombergu ekonom ještě na svém blogu doplňuje tím, že sektory, které jsou nejvíce postižené pandemií, tvoří poměrně malou část ekonomiky. A v neposlední řadě je monetární politika stále uvolněná. Během předchozí expanze Fed podle Duye „hledal důvody k utahování, tentokrát hledá důvody pro udržení uvolněné politiky“.



Duy v této souvislosti komentuje i pravděpodobné jmenování Judy Shelton do vedení Fedu. Ta podle něj tíhla ke Zlatému standardu, následně se z ní stala monetární hrdlička a nyní, když demokraté získali post prezidenta, se dá čekat, že se změní na monetárního jestřába. Duy se podle svých slov nedomnívá, že má dostatečnou kvalifikaci na funkci ve vedení Fedu, ale „potenciální škody jsou omezené... Její kolegové s ní budou veřejně jednat s respektem, ale za dveřmi ji budou ignorovat.“ Nebo mohou být věci lepší, pokud se Judy Shelton „rozhodne pro konstruktivní přístup namísto destruktivního“.



Ekonom svou úvahu uzavírá s tím, že většina států v USA se snaží vyhnout tvrdému uzavření ekonomiky a společnosti a pokouší se uplatňovat „light“ verze. Na lidech je pak znát již velká únava ze sociálního distancování a to se projevuje i na jejich ochotě dodržovat některá doporučení. Celkově pak Duy tvrdí, že sazby se nebudou ještě nějaký čas hýbat, americkou ekonomiku čeká výrazné zlepšení, ale zima může být těžší.



Zdroj: Bloomberg, The Fed Watch