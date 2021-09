Revoluce na německém akciovém trhu: DAX má deset nových členů i nová pravidla

Klíčový německý akciový index DAX se dnes rozšiřuje z původních 30 konstituentů o dalších deset na celkových 40 členů. Rozšíření indexu o nové konstituenty je posledním krokem z komplexní revize pravidel vyhlášených v listopadu 2020 a jedná se o největší změnu na tomto indexu od roku 1988. Pro stávající i nové členy indexu zároveň platí nová kritéria.

Mezi deset nováčků v indexu DAX patří společnosti Airbus, Brenntag, HelloFresh, PorschePuma, Qiagen, Sartorius, Siemens Healthineers, Symrise a Zalando. Přidání deseti nových společností do indexu snižuje průměrnou volnou tržní kapitalizaci členů DAX na 35,5 miliardy EUR ze 40,8 miliardy EUR, informuje Qontigo. Většina účastníků je menší než původní členové s výjimkou Airbusu. Tento výrobce letadel je pátou největší společností na frankfurtské burze, ale dosud se mu nepodařilo vstoupit na DAX, protože jeho místní obchodní obrat byl menší než u ostatních kandidátů.

Právě kritérium obratu bylo z aktuálních pravidel odstraněno s cílem pravidla indexu zjednodušit. Členové DAX budou nyní hodnoceni pouze na základě tržní free-float kapitalizace s tím, že musí splnit minimální kritérium likvidity. To sníží průměrný 12měsíční obrat členů DAX na 24,1 miliardy EUR z 29,3 miliardy EUR před změnami.

Mezi další pravidla, která byla od loňského listopadu do indexů DAX, MDAX a SDAX postupně zaváděna, patří, že kandidáti DAX musí mít ve svých dvou posledních ročních účetních závěrkách kladný zisk EBITDA a že všichni členové nyní musí předkládat auditované výroční finanční zprávy, pololetní finanční zprávy a čtvrtletní výkazy (srovnatelné se současnými požadavky Prime Standard). Naproti tomu se členská základna rozšířila na všechny emitenty na regulovaném trhu frankfurtské burzy, proti původnímu segmentu Prime Standard.

Podle odhadů DWS Group dodají nováčci do indexu DAX zhruba 350 miliard eur tržní hodnoty. "DAX učiní menší krok od indexu dividendového směrem růstového," komentuje Silke Schluesen z banky Stifel. Podle DWS změny pomohou DAXu získat více mezinárodní pozornosti. Dle Christopha Ohma z DWS mu pomohou odvětví e-commerce či medicínská odvětví. Od počátku roku DAX získává kolem 15 %, loni za jinými evropskými a americkými indexy zaostával. Delší pohled a zohlednění dividend říká, že dlouhodobý výkon byl podobný Stoxx 600 nebo S&P 500.

Rozhodnutí německého burzovního operátora navazuje loňské tržní konzultace, během kterých burza dle svého prohlášení vyhodnotila přes 600 reakcí.

„Účastníci trhu budou benefitovat z jasného setu jednodušších pravidel v souladu s mezinárodními standardy a nových kvalifikačních kritérií pro vstup do indexu,“ je přesvědčen Stephan Flaegel, Global Head of Benchmarks & Indices v Qontigo.

Složení německého akciového indexu DAX je po mnoho let postaveno na „tradičních“ kritériích tržní kapitalizace a zobchodovaného objemu. Nově má být pro DAX parametr zobchodovaných objemů opuštěn, tržní kapitalizace zachován a likvidita spolu s kvalitativní rovinou té které emise vstupovat do hodnocení potenciálního vstupu té které firmy do indexu.

Návrhem, který neprošel, byla blokace účasti v indexu pro firmy, jejichž byznysem jsou zbraně (formulováno jako controversial weapons). Qontigo tento parametr odmítlo a dodalo, že by byl konkrétně zasažen jeden stávající člen indexu MDAX a pro takový krok nebyla shoda. "V rovině udržitelnosti a ESG jsme zaznamenali bouřlivou odezvu a mix názorů. Řada členů vznášela otázku, zda tato kritéria mají ve skladbě indexu mít roli. Budeme v tomto směru pokračovat v dialogu a účastníky trhu," poznamenal Flaegel.