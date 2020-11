Bloomberg: IBM v Evropě zruší až pětinu pracovních míst

Americká společnost (IBM) hodlá v Evropě zrušit až 10.000 pracovních míst, což představuje asi pětinu její pracovní síly v regionu. Nejvíce by se škrty měly dotknout Británie a Německa, nevyhnou se ale zřejmě ani Polsku, Slovensku, Itálii a Belgii. S odvoláním na informované zdroje to dnes uvedla agentura Bloomberg. tak hodlá snížit náklady v divizi služeb, která se potýká se slabým růstem.



IBM rušení pozic v Evropě oznámila začátkem listopadu na schůzce se zástupci evropských zaměstnanců. Bloomberg to sdělil obeznámený zaměstnanec odborů, který si přál zachovat anonymitu. Pracovní pozice by měly být zrušeny do poloviny příštího roku.



"Naše rozhodnutí ohledně zaměstnanců činíme s ohledem na to, abychom našim zákazníkům poskytovali tu nejlepší podporu při zavádění hybridní cloudové platformy a služeb umělé inteligence," uvedla mluvčí .



Technologická firma, která na trhu působí už 109 let, v říjnu oznámila, že se rozdělí na dvě samostatné veřejně obchodované společnosti. Završí tak letitou snahu opustit své dřívější aktivity a orientovat se na cloudové služby, které mají vyšší ziskovou marži.



Do samostatné firmy pak vyčlení divizi infrastrukturních technologických služeb. Právě této divize, která mimo jiné spravuje datová centra a poskytuje klientský servis, se nadcházející škrty dotknou nejvíce.