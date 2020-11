FT: Francie žádá po technologických firmách z USA digitální daň

Francouzský daňový úřad už začal po amerických technologických firmách vyžadovat miliony eur v rámci nové daně z digitálních služeb, kterou Washington kritizuje. V posledních dnech obdržely od francouzského daňového úřadu informaci o platbě daně za rok 2020 mimo jiné firmy a , napsal dnes britský list Financial Times (FT). Požadavek Paříže na výběr daně tak znamená konec příměří s Washingtonem.



Francouzský parlament schválil tříprocentní digitální daň už loni v červenci. Letos v lednu se však Francie se Spojenými státy dohodla na příměří, které mělo zajistit více času na vyřešení této záležitosti, mimo jiné prostřednictvím rozhovorů v rámci Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD).



Na základě příměří Francie odložila výběr daně a Washington slíbil, že nezavede plánovaná odvetná cla. Spojené státy ale v červnu přerušily jednání s dalšími zeměmi OECD a nečeká se, že by se do poloviny příštího roku podařilo najít řešení.



"My už nemůžeme čekat. Technologické firmy jsou velkými vítězi pandemie," řekl listu FT jeden francouzský úředník, o kterém však další informace list neposkytl. Dodal, že technologické firmy výrazně zvýšily obrat, ovšem ani před pandemií neplatily spravedlivé daně.



Washington považuje výběr digitální daň za příklad nekalých obchodních praktik, protože převážně zasáhne americké společnosti. Očekává se, že Spojené státy nyní jako odvetu zavedou slíbená cla na francouzské zboží. Nový spor by tak mohl zhoršit situaci před nástupem nového prezidenta Joea Bidena, který uvedl, že by chtěl diplomatické a obchodní napětí s Evropskou unií urovnat.



Zavedení digitální daně navrhlo nebo již uzákonilo několik dalších zemí, včetně České republiky. Spojené státy v létě oznámily, že kvůli zavedení daně vyšetřují několik zemí a že výsledkem by mohlo být uvalení dalších cel.