Británie kvůli pandemii čeká největší rozpočtový deficit od války

Britská vláda si v letošním fiskálním roce kvůli koronavirové krizi půjčí až 394 miliard liber (11,6 bilionu Kč), což odpovídá zhruba 19 procentům hrubého domácího produktu (HDP). Řekl to dnes ministr financí Rishi Sunak. Země tak bude mít největší rozpočtový deficit od druhé světové války. Ministr také zmírnil odhad letošního propadu HDP, v příštím roce ale čeká mírnější zotavení.



V minulém fiskálním roce, což bylo do konce letošního března, si vláda půjčila 56 miliard liber. To odpovídá zhruba 2,5 procenta HDP. V srpnu Úřad pro rozpočtovou odpovědnost (OBR) předpokládal, že si vláda letos půjčí 372,2 miliardy liber.



Letos tato šestá největší ekonomika světa zřejmě klesne o rekordních 11,3 procenta, uvedl ministr. V příštím roce se HDP zvýší o 5,5 procenta. V červenci OBR očekával na letošek pokles o 12,4 procenta a na příští rok vzestup o 8,7 procenta.



Sunak již dříve uvedl, že teď není čas začít s omezováním půjček, protože ekonomika zřejmě ve čtvrtém čtvrtletí kvůli nedávným koronavirovým omezením pro podnikatele opět klesne. Nedávno tak prodloužil plán ochrany pracovních míst do konce března, rozšířil nouzové výdaje a snížení daní. Nyní odhaduje, že náklady na boj s koronavirem dosáhnou letos 280 miliard liber (8,2 bilionu Kč).



Británii také už za necelých šest týdnů hrozí obchodní šok. V té době má totiž skončit platnost přechodné pobrexitové obchodní dohody s EU a zemi se zatím nepodařilo vyjednat dohodu novou.



Sunak podle agentury Reuters dodal, že by se na jaře mohl začít soustředit na nápravu obrovského deficitu veřejných financí, možná prostřednictvím vyšších daní, pokud nastane pokrok ve vývoji vakcíny proti covidu-19 a ve vládním programu testování a trasování nakažených.