USA zavedou cla na vázací drátky z Číny. Poprvé kvůli dopadům slabého jüanu

Spojené státy zavedou clo na čínské vázací drátky, které se používají například k uzavření sáčků s pečivem či ke svazování kabelů. Čína tyto výrobky podle Washingtonu nespravedlivě subvencuje, a znevýhodňuje tak americké producenty. Subvencování se podle ministerstva obchodu uskutečňuje formou podhodnocování měny. Je to poprvé, kdy Spojené státy uvalí clo, aby snížily dopady slabé čínské měny. Případ by tak mohl vytvořit precedens, protože jde o neobvyklý krok, který bere v úvahu měnu, což je podle pravidel ministerstva povoleno od začátku letošního roku, uvedl server BBC.



Ministerstvo obchodu podle prohlášení zavede vyrovnávací clo na čínské vázací drátky, aby kompenzovalo subvence, které čínští vývozci a výrobci dostávají od své vlády. Podle ministerstva dostávají vývozci subvence až 122,5 procenta, když se započte dopad podhodnocené čínské měny. Americké ministerstvo financí přitom na začátku letošního roku přestalo označovat Čínu jako manipulátora s měnou a kurz čínského jüanu k americkému dolaru je nyní nejvyšší od roku 2018.



Na dovoz z Číny si stěžoval americký výrobce vázacích drátků Bedford Industries. Hodnota dovozu těchto drátků do USA je minimální. Podle odhadů loni činila 4,15 milionu USD (91,3 milionu Kč), předloni 6,8 milionu USD. Ve skutečnosti americká vláda ale nemá statistiku dovozu těchto drátků a odhad poskytla sama firma Bedford.



Cla mají vstoupit v platnost v dubnu, kdy konečné rozhodnutí o tomto bodu učiní americká Komise pro mezinárodní obchod (ITC).



Rozhodnutí přichází v době, kdy se Joe Biden připravuje na převzetí funkce od nynějšího prezidenta Donalda Trumpa. Trumpova vláda byla nepřátelská vůči obchodu s Čínou, zvyšovala cla a omezovala čínské technologické firmy z důvodu národní bezpečnosti. Ministerstvo obchodu uvedlo, že za Trumpa zahájilo 306 nových vyšetřování, což ve srovnání s předchozí vládou představuje nárůst o 283 procent. Zatím není jasné, jaké změny přinese Bidenova obchodní politika. Biden pouze řekl, že hodlá spolupracovat s dalšími demokraciemi na nastavení pravidel obchodu.