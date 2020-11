Rozbřesk: ČNB se nelíbí reforma daní. Přinese rychlejší růst sazeb?

Guvernér ČNB vyjádřil své pochybnosti ohledně připravovaných daňových změn. ČNB si tak tentokrát jednoduše nemohla pomoci a opustila zažité pravidlo, že vládní politiku nehodnotí, ale pouze na ni reaguje nastavením politiky měnové. Guvernér Rusnok má pravdu, když mluví o tom, že podpora vyšších příjmových skupin skrze navrhovanou daňovou reformu je neefektivní, protože "u výše příjmových skupin skončí v úsporách a investicích ne zcela produktivního charakteru, například právě v nemovitostech". ČNB ovšem probíhající politickou debatu, ve které se relativně málo hledí na objektivní argumenty, bohužel ovlivní jen stěží.



ČNB ovšem může na rozhodnutí vlády reagovat, a to ve dvou směrech. Z pohledu měnové politiky znamená silnější měnová expanze příklon k “fiskálnímu” scénáři ČNB, který počítá s růstem sazeb již na začátku příštího roku. Bankovní rada sice byla relativně skeptická i vůči základnímu scénáři (počítajícímu s růstem sazeb později v průběhu roku 2021) a mezi jejími členy převládal názor, že sazby mohou vzhledem k vážnějšímu průběhu pandemie jednoduše zůstat příští rok beze změny. Výraznější fiskální expanze ale může otázku růstu sazeb teoreticky v příštím roce vrátit do hry.



Z pohledu finanční stability se centrální banka zase více zaměří na sledování státního dluhu, modelování jeho udržitelnosti pravděpodobně připraví zátěžové testy zkoumající udržitelnost financování českého státu na trzích. Z pohledu centrální banky je to důležité, protože české banky drží výrazný objem státních dluhopisů a v tuto chvíli jsou rizikové prémie na českém vládním dluhu relativně nízké. Pokud by začal mít český stát příští rok problémy s upisováním masivních emisí a rizikové prémie šly vzhůru, podepsalo by se to negativně na bilancích finančních institucí.





*** TRHY ***



CZK a dluhopisy

Česká koruna se drží v okolí 26,15 EUR/CZK a ve světle včerejšího svátku v USA nezaznamenává výraznější pohyby. Varování guvernéra Rusnoka, že výraznější fiskální impuls může znamenat rychlejší růst sazeb, včera nijak výrazně obchodování neovlivnilo. Dál si myslíme, že minimálně krátkodobě může mít koruna problém rozšiřovat silné zisky z posledních týdnů.



Zahraniční forex

Včerejší svátek v USA utlumil obchodování nejen na eurodolarovém trhu, ale i jinde. S ohledem na prakticky prázdný kalendář bude trh zřejmě vyčkávat na daleko zajímavější čísla, která přijdou příští týden (ISM a payrolls). Na druhou stranu dnešní “černý pátek” v USA předznamená, jak silné budou letos vánoční nákupy v USA – jednoznačně největší “nákupní košík” na světě.



Ve střední Evropě (kde nemá “černý pátek” takovou tradici) se vyplatí sledovat spíše pandemická čísla. Zatímco v Polsku se situace (alespoň pokud jde o nové přírůstky nakažených) stabilizuje, tak pandemie naopak nabývá na síle v Maďarsku (včera zde přibylo 6360 nových nakažených koronavirem). Vedle pandemie však zlotý i forint musí primárně sledovat debatu o příštím rozpočtu EU, kde je klíčové datum 10.12. (kdy se sejdou lídři EU).