Tesla do indexu S&P 500 vstoupí naráz. Mamutí entrée ale nebylo jisté

Americká přibude 21. prosince do širšího amerického akciového indexu S&P 500. Zahýbe to celým trhem, protože správci peněz budou upravovat svoje portfolia, aby tam pro akcie této megafirmy s tržní hodnotou zhruba 538 miliard dolarů našli místo. do něj vleze najednou, což vzhledem k její tržní velikosti nebylo zcela jisté. Akcie společnosti rostou po otevření Wall Street o 3,3 %.

Vzhledem k tržní valuaci Tesly se poskytovatel indexu, společnost S&P Dow Jones Indices v listopadu radila s investory, zda titul do indexu zasunout naráz, nebo na dvě části, což by historicky nemělo obdoby. Dosavadní rekord ve vstupní tržní hodnotě držela . Do indexu byla přidána před deseti lety s valuací zhruba 127 miliard dolarů.

Výrobce elektrických aut bude při současné tržní hodnotě sedmou největší firmou v indexu S&P 500, což znamená místo mezi Buffettovou a vydavatelem platebních karet .

Na S&P 500 jsou navázány fondy se zhruba 11 biliony dolarů a jejich správce čeká pár rušných týdnů bez ohledu na to, jestli by do indexu vstoupila najednou, nebo ve dvou tranších. Správci fondů, které sledují indexy, budou muset odprodávat akcie dalších firem, aby mamutímu nováčkovi udělali v portfoliích místo.

Akcie Tesly stouply za letošek zatím o zhruba 580 %. Dnešní růst, pokud se udrží, by byl příjemnou záplatou pondělní 3,1% ztráty, která titul vzdálila rekordnímu maximu z 27. listopadu.

Pohled na akcie Tesly a jejich letošní růst ještě před přidáním do S&P 500:

Přidat firmu do indexu tradiční cestou je “jednoduché a snadno pochopitelné”, domnívá se Gary Black, bývalý generální ředitel Asset Management. Je-li možné vzít si na pomoc historii, tak akcie by po počátečním nakupování Tesly před zařazením do indexu mohly ustoupit, a to prý o 10 až 20 %. Něco takového se stalo třeba , když do stejného indexu vstoupil před sedmi lety.

Jisté je, že žádná jiná firma tak velkou kapitalizaci při vstupu do indexu zatím neměla. Jasné ovšem není, jakou firmu v indexu vystřídá. S&P Dow Jones Indices by to měla oznámit v pátek 11. prosince.

Zdroj: Bloomberg