Po Tesle přichází Lucid

Mezi pouhými modely aut a jejich skutečnou výrobou je hodně práce. Toho jsme si dobře vědomi, na konci letošního roku tak začne testovací výroba, kde bude vše doladěno a pak můžeme vyrábět vozy určené přímo pro zákazníka. Pro Yahoo Finance to uvedl Peter Rawlinson, který stojí v čele společnosti Lucid Motors a který dříve působil jako hlavní technik v Tesle. Podle Yahoo Finance se očekává, že sériová výroba elektromobilu Lucid Air by měla začít příští rok.



Když byl Rawlinson tázán na strategii své společnosti, uvedl, že je důležité, aby začala s luxusními vozy, protože „první produkt definuje celou značku“. Což je zřejmé i u Tesly. Misí firmy je ale dosáhnout širokého rozšíření elektromobilů a toho lze dosáhnout jen tím, že k dispozici budou cenově dostupné vozy s tímto pohonem. Uvedeným směrem by se automobilka měla začít pohybovat na počátku roku 2022.



Kolik vozů nyní firma skutečně má a může je testovat v reálném provozu? Ředitel uvedl, že nyní po silnicích jezdí asi osmdesát prototypů. Nejde přitom o žádné vozy, které by měly sloužit jen jako ukázka toho, jak budou auta firmy vypadat, ale z 95 % jde o vozy, které odpovídají výrobní specifikaci. Vyrábí se na pilotní lince tak, že se ladí i sama výroba. U samotných vozů je pak testována široká škála věcí, od hluku a vibrací přes pohodlnost, interiér jízdy až po samotné jízdní vlastnosti.



Rawlinson je podle svých slov zklamán z toho, jak malého pokroku dosáhly v oblasti elektromobility tradiční automobilky. Podle jeho názoru má před nimi a jeho společnost náskok několika let. Lucid Motors tak chce přispět k tomu, aby pokrok v této oblasti získal na rychlosti. Klíčovým ukazatelem je zde efektivita měřená jednoduše tím, jak daleko je elektromobil schopen dojet na 1 kWh. A právě v tomto ohledu tradiční automobilky zaostávají za Teslou a Lucid Motors je ještě před ní. U jeho vozů ředitel totiž očekává, že budou schopny efektivity v rozmezí 4 – 5 mil na 1 kWh. Tradiční automobilky se ale pohybují kolem 3 mil na 1 kWh, a to u relativně malých aut.



Jak moc je pro automobilky nutná vertikální integrace? Rawlinson uvedl, že firma může jít s integrací teoreticky tak daleko, že si bude těžit i kovy, které používá ve výrobě. Podle něj je výhodné jít cestou superintegrace, ale jen tam, kde se vytváří největší hodnota. To je podle něj pro jeho firmu návrh a výroba baterií.





Zdroj: Youtube



CNBC před týdnem v reportáži o současné situaci na trhu s elektromobily poukazovala na zostřující se konkurenci. O rozjezd nové automobilky vyrábějící elektromobily se již pokoušela celá řada firem, mnoho z nich neuspělo. A minulý rok podle CNBC přišlo na trh 143 nových modelů elektromobilů. Samotný Lucid Motors má své počátky v roce 2007 jako Atieva, kdy firma působila jako dodavatel součástek pro elektromobily. V roce 2016 představil první prototyp, podle CNBC měl ale problémy s financováním.



Rawlinson pro CNBC uvedl, že co se týče baterií, firma nakupuje jednotlivé články, ale baterie sestavuje sama a používá vlastní vysoce efektivní systém chlazení. Celý systém je pak navržen jako „Lego“, takže je velmi jednoduše využitelný v masové výrobě. Následující graf porovnává celkový dojezd vybraných elektromobilů včetně očekávaného dojezdu u Lucid Air s Modelem S Plaid od Tesly:





Zdroj: Youtube



Podle odborníků dotazovaných CNBC je výhoda nástupu na trh v jeho nejluxusnějším segmentu v tom, že vozy jsou zde ziskovější a firma nemusí řešit problémy související s masovou výrobou tak, jako tomu bylo u Tesly a jejích levnějších modelů. Trh s luxusními vozy by navíc měl mít podle projekcí značný potenciál růstu – viz následující graf:





Zdroj: Youtube



Lucid plánuje i vstup na trh SUV, jeho model by se měl prodávat od roku 2023 a podle CNBC by měl být postaven na stejné platformě jako sedan.



Zdroj: Yahoo Finance, CNBC, Youtube