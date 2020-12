Pochybnosti o nových maximech trhů, razie na Slovensku i roční čísla Stock. Trhy zřejmě otevřou mírně níže

Klíčové americké akciové indexy S&P 500 a Nasdaq dosáhly v průběhu včerejšího obchodování nových maxim, následné reakce tržních účastníků ale naznačují pochybnosti a určitý výběr zisků. Tato atmosféra se přenáší také do asijského obchodování a Evropy, kde zřejmě trhy zahájí mírným poklesem.

Futures v tuto chvíli naznačují úvodní pokles na německém akciovém indexu DAX o 0,3 %, sestup na CAC o 0,2 % a útlum u britského FTSE indexu o řádově 0,2 %. Byť z Velké Británie přišla pozitivní zpráva o vakcíně a BioNTech proti covid-19, která v Británii získala zelenou k distribuci.

Skupina amerických zákonodárců, v níž jsou zastoupeni demokraté i republikáni, dnes představila návrh stimulačního balíku 908 miliard dolarů (19,8 bilionu Kč), který má pomoci americké ekonomice zasažené dopady pandemie covidu-19. Ke zvrácení patové situace ve vyjednávaní, které se táhne už měsíce, vyzval i budoucí prezident Joe Biden, podle nějž ale případný balík schválený před jeho nástupem do funkce v lednu bude "pouze začátek". Jeho tým už chystá další ekonomickou pomoc, dodal.

Slovenská policie podle portálu Aktuality.sk zadržela a obvinila z korupce a z praní špinavých peněz spolumajitele česko-slovenské finanční skupiny Penta Investments Jaroslava Haščáka. V bratislavském sídle Penty desítky policistů zároveň podnikly rozsáhlou razii. Penta obvinění Haščáka i policejní zásah potvrdila a označila je za neopodstatněné. Případ patrně souvisí s únikem nahrávek z odposlechů v dosud nevyšetřené korupční kauze zvané Gorila, která se týká podezření z uplácení vysokých slovenských politiků a úředníků Pentou v letech 2005 a 2006. Policie nejnovější vývoj zatím nekomentovala a slovenský ministr vnitra Roman Mikulec řekl, že o policejním postupu nemá bližší informace.

Prezident Miloš Zeman se rozhodl vetovat daňový balíček, který mimo jiné ruší superhrubou mzdu. V předloze schválené Sněmovnou se mu nelíbí zvýšení daňové slevy na poplatníka a také to, že navzdory dohodě není zavedení nových sazeb daně z příjmu omezeno na dva roky. Podle ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO) jsou případné změny v balíčku nyní na Senátu. Předseda horní komory Miloš Vystrčil (ODS) ale nečeká, že by Zemanův postoj projednávání v Senátu ovlivnil.



Výrobce alkoholických nápojů Spirits Group, s jehož akciemi se obchoduje v Londýně a v Praze, zvedl uplynulém finančním roce do 30. září tržby o 9,1 % na 341 mil. EUR, respektive o 6,5 % na 324,5 mil. EUR při konstantních kurzech a bez loňských akvizic, kterými byly firmy Bartida v Česku a Distillerie Franciacorta v Itálii. Čistý zisk firmy za reportovaný rok ale klesl o 31 % na 19,6 milionu EUR. Dividenda činí 0,0678 eur/akcie. Rada ředitelů ale zároveň navrhla mimořádnou dividendu 0,11 eur/akcie.