První návrh postkovidové pomoci americké ekonomice: přes 900 miliard dolarů do mezd, zaměstnanosti i vakcín

Skupina amerických zákonodárců, v níž jsou zastoupeni demokraté i republikáni, dnes představila návrh stimulačního balíku 908 miliard dolarů (19,8 bilionu Kč), který má pomoci americké ekonomice zasažené dopady pandemie covidu-19. Ke zvrácení patové situace ve vyjednávaní, které se táhne už měsíce, vyzval i budoucí prezident Joe Biden, podle nějž ale případný balík schválený před jeho nástupem do funkce v lednu bude "pouze začátek". Jeho tým už chystá další ekonomickou pomoc, dodal.



Navrhovaný balík mimo jiné zahrnuje 228 miliard dolarů na prodloužení vládního program ochrany mezd (Paycheck Protection Program). Počítá se s navýšením podpory v nezaměstnanosti, tentokrát o 300 dolarů týdne, což je polovina dříve vyplácené sumy. Jednotlivé samosprávy by dostaly 160 miliard dolarů a vyhrazeny by byly i finance na vakcínu.



Ministr financí Steven Mnuchin a šéf centrální banky USA (Fed) Jerome Powell dnes Kongres vyzvali, aby poskytl více pomoci malým podnikům. Oba jmenovaní vystoupili před bankovním výborem Senátu a shodli se, že nejohroženější pandemií zůstávají v USA malé podniky. "Tyto podniky nemohou čekat dva nebo tři měsíce," konstatoval Mnuchin.



Dodal, že vláda Donalda Trumpa je stále ochotná podpořit cílený balík pomoci. Později o něm jednal s demokratickou předsedkyní Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiovou.



Pelosiová po telefonátu s Mnuchinem uvedla, že doufá, že ministr financí balík za Bílý dům podpoří. Stimul ekonomiky podle ní ale musí počítat s bezplatnou a všem přístupnou vakcínou proti covidu-19.



Počty nově nakažených koronavirem ve Spojených státech stoupají a finance z dosavadní státní pomoci sektorům stiženým dopady pandemie přesahující tři biliony už došly, připomíná agentura Reuters.