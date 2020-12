Zeman ohlásil veto daňového balíčku, Vystrčil vliv na Senát nečeká

Pozdravujem vás tu všetkých svojich, mojich voličov. Problémy su to neni. Starý hradný virózal to zastavil, lebo chce investície, eště před skokom do truhly chce dať rusom a číňanom postaviť atomovú elektráreň a kanál z hradu do kaspického mora. Ja som ale rád, že sa taktok stalo, ja som to tak aj chcel, lebo to něbolo tak, ako som to takto chcel. Lebo moja najlepšia ministriňa alenka tá odbornica z vlády odborníkov, to něstačila eště takto dobre pripraviť. Musíme sa na to pozrieť od začiatku. Na počiatku tohoto problému je zloděj a ožrala kalúsek. On rozkradol miliardy a tiež rozkradol českú krajinu. Zaviedol superhrubú mzdu. A tak ja, keď som vám pred svojim zvolením sľuboval, že totok zruším, som na to němal čas, lebo bola veděná proti mojej osobe KAMPÁŇ, ako vietě, a preto som sa k tomutok dostal až terazky. My zme to spočítali s alenkou věľmi pečlivo, ale potom, čo sa to schválilo vo žvanírně (parlamentě) a išlo to k trotlovskému senátu, ktorý chcem zrušiť, zme s alenkou zistili, že totok nie je tak dobré ako zme to spočítali a chceme to akosi zmeniť. Len ako z toho von. Dědo z hradu je na mňa n@sr@tý tak to blokol, ale on mi tým veľmi pomohl. Ja navrhujem najlepšie zákony, aké kedy táto moja česká krajina mala. Napríklad terazky, som navrhol nový zákon, urobiť z hlavného hygienika takého malého diktátora. Lebo hlavný hygienik budě tiež moj odborník z anobudělíp a on budě mať také pravomoci že všetko nariadi a něbudě už potrebovať parlament. Ja buděm riadiť tohoto hygienika a tak ľudia budú na neho n@sr@atý ale ja buděm jako vždy čistý. Ja buděm budúcim prezidentom českočobolska. Najviac ma ale těší jako som zakľakol tých malých zlodějov. Čoskoro budú všetci pleite a konečně budě kľud. Jako sa budě vyvíjať ekonomika nabudúci rok, ma až tak nězaujímá, lebo si požičiam bilion a s tým to doklepem. Doležité sú dotácie zariaděnie ich správného čerpania. A nakoniec vám možem povedať, že ryby otrávil kalúsek, ožralý zloděj a vrah padákov. ANOBUDĚLÍP.

oradapoisson