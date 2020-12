Stock Spirits zvýšil roční tržby, zisk ale klesl. Navrhuje mimořádnou dividendu

Výrobce lihovin Spirits v uplynulém finančním roce zvýšil zisk před úroky, daní a odpisy (EBITDA) o 6,1 procenta na 71 milionů eur (1,87 miliardy Kč). Firma dnes uvedla, že hospodaření zlepšila navzdory pandemii a navzdory zvýšení spotřebních daní v České republice a Polsku, což jsou pro firmu největší trhy. Čistý zisk sice klesl, firma ale snížila dluh a navrhla zvýšit dividendu. Finanční rok skončil v září. S akciemi Spirits se obchoduje na Londýnské akciové burze (LSE), kde titul krátce po začátku obchodování přidávalpřes šest procent na 2,59 libry, a vystoupil tak na roční maximum. Dále se s nimi obchoduje na Burze cenných papírů Praha, kde titul dopoledne roste o více než 7 % na 75,3 Kč za akcii.



"Ve druhé polovině roku jsme se vzhledem k pandemii covidu-19 zaměřili na ochranu a podporu našich zaměstnanců, zákazníků, dodavatelů a komunit kolem sebe," uvedl generální ředitel Mirek Stachowicz. Lidé si podle firmy kupovali více lihovin na doma, když kvůli protikoronavirovým omezením nemohli do barů a restaurací. "Naše strategie nakupovat suroviny a vyrábět prakticky všechny naše produkty lokálně zajistila, že naše aktivity nebyly nijak omezeny," dodal Stachowicz.



Tržby za uplynulý finanční rok dosáhly 341 milionů eur, což je proti předchozímu roku nárůst o 9,1 procenta. Objem prodeje se pak zvýšil o tři procenta na 14,8 milionu devítilitrových přepravek. Zisk za rok ale o 31,2 procenta klesl a činil 19,6 milionu eur. O více než pětinu klesl i provozní zisk, zároveň ale firma snížila čistý dluh, a to o 59,1 procenta na 22,7 milionu eur.



Firma také navrhla, že zvýší konečnou dividendu o 7,4 procenta na 6,78 eurocentu. Žádné akvizice Spirits za uplynulý finanční rok neuzavřel a vzhledem k pandemii a jejím dopadům na hospodářství ani nečeká, že v blízké době nějaké akvizice uskuteční. V souladu se svou strategií proto firma vyplatí část přebytečné hotovosti akcionářům a navrhla mimořádnou dividendu 11 eurocentů na akcii. To znamená, že celková dividenda za celý rok vystoupí na 20,55 eurocentu, což je proti předchozímu roku o 130 procent více.



Stock Spirits patří k největším výrobcům značkových lihovin a likérů ve střední a východní Evropě a v Itálii. Podniká v Polsku, České republice, na Slovensku, v Itálii, Chorvatsku a v Bosně a Hercegovině. Firma produkci vyváží do více než 50 zemí světa, objem prodeje teď celosvětově přesahuje 125 milionů litrů za rok. Spirits prodává například značky Božkov, Fernet nebo vodku Amundsen Expedition.

Akcie společnosti na pražské burze přidávají letos zatím více než 20 %.

Výkonnost titulu na pražské burze za posledních 5 let do úterý 1. prosince:

Zdroje: ČTK, Bloomberg, Patria.cz