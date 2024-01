Nomad Data: Od první vlny rozvoje umělé inteligence přejdeme ke druhé. Do popředí půjdou firmy, o kterých jsme nikdy neslyšeli

Ředitel společnosti Nomad Data Brad Schneider hovořil na Yahoo Finance o vývoji v oblasti umělé inteligence. Ta se podle něj učí na obrovských objemech dat, která jsou do značné míry představována texty v médiích, jakými je třeba právě Yahoo. Taková média nyní tudíž začínají svůj obsah poskytovat k tomuto účelu v rámci licencí. Na něm se pak budou učit ty největší a nejobecnější modely. Dá se to považovat za první vlnu, po které přijde druhá.



Druhou vlnou bude rozvoj specifických modelů, které k tomu budou potřebovat specifická data a informace. To bude v praxi znamenat ještě větší poptávku po nich. Schneider přitom míní, že nyní se ohledně umělé inteligence hovoří zejména o velkých společnostech typu , ale největší pokrok nakonec přijde ze strany firem, „o kterých jsme zatím nikdy neslyšeli.“ Tedy od firem, které budou schopny inovovat mnohem rychleji než firmy velké a budou k tomu používat nástroje spojené s umělou inteligencí.



Microsoft a podobné společnosti prodávají „infrastrukturu“ a jejich velikost znamená, že se nezaměřují na produkty a služby, které mají potenciál v řádu milionů dolarů. To bude doménou menších firem, které na rozdíl od těch velkých „neprodávají každému“, ale specializují se. Na Yahoo k tomu dodali, že nyní o využívání umělé inteligence uvažuje každá společnost a expert uvedl, že právě menší firmy půjdou cestou diferenciace a bude o nich stále více slyšet.



Schneider řekl, že pro firmy je dnes mnohem jednodušší využít již existující model. Například GPT modely jsou podle něj extrémně výkonné a společnosti, které jej využívají, jsou schopny přijít na trh s novým produktem velmi rychle. A následně „testovat, zda po něm existuje poptávka.“ V této fázi určitě nechtějí investovat do vlastních modelů i proto, že potřebná data jsou vzácná a jejich získávání může souviset také se složitými právnickými procesy.



Fred Havemeyer ze společnosti Macquarie na Yahoo Finance uvedl, že v letošním roce podle něj firmy výrazně zvýší výdaje a investice do umělé inteligence. V roce minulém totiž převážně hodnotily, kterým směrem se vydat a jakou strategii zvolit. Letos začne její naplňování. Podle experta ale nepůjde o skok a nedá se ani čekat, že by umělá inteligence začala prudce zvedat výsledky firem jako . Půjde spíše o postupný proces, přestože už nyní je zřejmé, že umělá inteligence má reálné přínosy.



K expert uvedl, že podle jeho očekávání se Copilot projeví na jeho tržbách výrazně až ve fiskálním roce 2026. Tržby by se díky tomuto produktu mohly nakonec zvednout asi o 9 miliard dolarů. To by mělo znamenat růst zisků na akcii přibližně o 49 centů.



Zdroj: Yahoo Finance