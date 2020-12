Indexy v USA na nových historických maximech

Obchodování v zámoří se dnes vezlo na pozitivní vlně. Paradoxně tomu přispěly především data z trhu práce. Tvorba nových pracovních míst totiž rostla menším tempem, než se čekalo. Zvyšují se tedy šance na rozsáhlejší fiskální stimuly, které by měly pomoci dlouhodoběji nezaměstnanost snižovat.

Všechny hlavní US indexy tak předčily včerejší historické maxima a za celý týden přidaly kolem 1 %. Dohoda OPEC+o výši těžby uklidnila trh s ropou. Nakonec nedošlo k prodloužení snížené produkce, od začátku roku dojde k navýšení o 500 kb/d. Je to ale relativně malá změna a navíc OPEC+ bude každý měsíc rozhodovat, jak dál. Z ropy spadnula nejistota a její cena dnes roste o 1,2 procenta.

Důležitou zprávou dne bylo i to, že BionTech společně s farmaceutickou společností dodají do konce roku 50 milionů dávek vakcíny proti viru Covid-19. V průběhu příštího roku se budou snažit navýšit výrobní kapacitu až do výše 1,3 mld. dávek.

Wall Street: Dow Jones +0,8 %; S&P +0,9 %; Nasdaq +0,7 %