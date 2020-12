Petr Dufek: Průmysl jede dál, lockdownu navzdory

Na rozdíl od jarního uzavření ekonomiky se průmyslu dařilo i v době, kdy česká ekonomika vstupovala do podzimního lockdownu. Navíc i nové zakázky naznačují, že průmyslu nedojde dech ani v dalších měsících.



Podle dnes zveřejněných statistik se průmyslová výroba v říjnu zvýšila meziměsíčně o 3 %. Povzbudivý je i meziroční výsledek, podle kterého byla výroba o 1,3 % výše než loni v říjnu. Na průmysl tak jednoznačně nedolehly restrikce, a navíc se dokázal vypořádávat i s nákazou šířící se napříč celou zemí. Hlavní zásluhu na výborném říjnovém čísle měl automobilový průmysl a na něj navázaná výroba plastových a pryžových výrobků spolu s produkcí elektrických zařízení. Nedařilo se podle očekávání strojírenství, které čelí škrtům investiční poptávky doma i v zahraničí.



Pozitivní je nejenom vývoj samotné výroby, ale i čísla za nové zakázky. Tentokrát meziročně vzrostly o 5,2 %, a to díky rostoucí zahraniční poptávce po automobilech, elektrických zařízení a počítačů. V případě strojírenství, které patří mezi tuzemské nejsilnější průmyslové obory, se ovšem zatím z pohledu poptávky nic nemění.



Průmyslu se opět daří, i když jeho aktuální výsledky stojí na výrazně nižším počtu zaměstnanců a řadě oborů stále chybějí kvalifikovaní pracovníci. V průmyslových firmám meziročně pracovalo o 4,1 % méně lidí a jejich mzdy i tentokrát vzrostly velmi umírněným tempem.



Nejnovější výsledky průmyslu dávají tušit, že toto – shodou okolností největší tuzemské odvětví – překonává podzimní vlnu koronaviru zatím bez viditelných šrámů. Navíc i zakázky, stejně jako už dříve zveřejněné indexy nákupních manažerů, potvrzují dobrou kondici tohoto odvětví i pro další měsíce. Průmysl tak na rozdíl od jara brzdí pád, do kterého směřují ekonomiku služby omezované restrikcemi i slabou poptávkou ze strany tuzemských i zahraničních zákazníků.