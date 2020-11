Komentář: Stavebnictví stále na sestupné dráze

Zatímco průmyslu se v létě podařilo popadnout dech, ve stavebnictví dál pokračuje útlum. A zářijová data to vlastně opět potvrdila. Výroba celého odvětví poklesla ve srovnání s loňským zářím o 8,2 %, i když třeba ve srovnání se srpnem vykázala alespoň symbolický nárůst (+0,6 %). Jak uvádí statistický úřad, za slabými výsledky stavebnictví lze hledat nejenom efekt koronaviru, ale rovněž vysoký srovnávací základ z předchozího roku.



Pokles zaznamenalo jak pozemní, tak inženýrské stavitelství. Přitom stavebnictví jako takové rozhodně netrpí nedostatkem zakázek. Samy firmy v průzkumech uvádějí, že jejich hlavní překážkou růstu je nedostatek zaměstnanců. Jako odvětví závislé na zahraniční pracovní síle je postižené výpadkem zahraničních pracovníků, ke kterému dochází od začátku pandemie. Chybějící pracovníci jsou problémem pro více než třetinu firem, slabá poptávka pro necelou čtvrtinu.



Opětovně slabší čísla bytové výstavby potvrzují útlum, který je zde patrný už delší dobu. Od začátku roku se začalo stavět o téměř 7 % bytů méně a jen v Praze dosáhl pokles 27 %. Pokud bychom si to promítli do absolutních čísel, tak se letos začalo stavět o 2000 bytů méně než loni a samotná Praha se na tomto „úbytku“ podílí ze dvou třetin.



Vzhledem k tomu, že minimálně z pohledu státu či veřejného sektoru jsou i nadále investice prioritou, zůstane hlavním problémem stavebnictví nedostatek lidí. Tedy minimálně v případě inženýrského stavitelství. Naproti tomu škrtání investic, které je pravděpodobné v této fázi cyklu v podnikatelském sektoru, bude negativně ovlivňovat pozemní stavitelství. V každém případě se z červených čísel stavebnictví letos už nejspíš nedostane.