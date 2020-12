Rozbřesk: Vidina vakcíny přebíjí vše a akcie stoupají k novým maximům

Vakcína jako by na trzích opět byla schopna sebrat všechnu pozornost. Nehledě na zaseknutá jednání ohledně brexitu a neschopnost řady ekonomik rozvolňovat po druhé vlně “bezpečně” proti-pandemická opatření (Izrael, Francie) si akcie razí cestu k novým maximům. Vidina “konečného řešení” pandemie je pro trhy jednoduše příliš lákavá a skrze vakcínu se tak dívají do roku 2021 převážně optimisticky.



V Česku se to pomalu začíná podepisovat i na koruně, které se trochu vrací pozitivní nálada z předešlých týdnů. Navíc říjnová čísla potvrdila, že podzimní pandemická vlna sice tvrdě zasáhla v Česku odvětví služeb, ale podobně jako v Německu zůstává průmysl tentokrát ušetřen. V říjnu česká průmyslová výroba vzrostla o další 3 % meziměsíčně a po dlouhé době zaznamenala i pozitivní meziroční růst (1,3 %). A pozitivní obrázek ukazují i nové zakázky, které meziročně vzrostly o více než 5 %. Hlavní zásluhu na dobrém výsledku mají automobilky, které těží z oživení zahraniční poptávky a táhnou s sebou vzhůru řadu navazujících oborů.



Na druhou stranu ani solidní výkon průmyslu pravděpodobně nezabrání poklesu ekonomiky ve čtvrtém kvartále a velice problematickému nástupu do začátku roku 2021. Česko si stejně jako řada dalších evropských ekonomik nebude moct jednoduše dovolit rozvolnit proti-pandemická opatření, než si začne díky postupnému nasazování vakcíny společnost budovat kolektivní imunitu. To je v našem základním scénáři pravděpodobné nejdříve v průběhu druhého kvartálu. A do té doby budou služby pro ekonomiku výraznou brzdou.



Nervozitu ve střední Evropě navíc mohou v nejbližších dnech přiživovat komplikovaná jednání ohledně brexitu a společného rozpočtu EU. Na druhou stranu poslední týdny ukázaly, že “světlo na konci tunelu”, které trhům poskytuje vakcína a vidina jejího postupného nasazování, je velice silné a jen tak něco ho nepřebije. Zajímavým testem odolnosti projde “vakcínové světlo” ve čtvrtek na summitu EU, kde půjde do finále spor Bruselu s Británií o obchodní dohodu a s Polskem a Maďarskem o podobu budoucího rozpočtu.







*** TRHY ***



CZK a dluhopisy

Česká koruna se díky lepšímu výsledku průmyslu a slušné náladě na globálních trzích postavila znovu na nohy a zamířila do blízkosti 26,35 EUR/CZK. Před čtvrtečním summitem EU a zasedáním ECB však zatím s výraznějším návratem optimismu nepočítáme.



Zahraniční forex

Eurodolar aktuálně vyčkává na události, které trh mohou minimálně na krátkou dobu rozhýbat. Za prvé, zítra zasedá ECB a velmi pravděpodobně dojde k rozšíření programů nákupů dluhopisů. Za druhé, jednání o brexitu jsou ve finální fázi a britský premiér Boris Johnson by měl dnes jednat s šéfkou komise, a nakonec pracovního týdne zde bude i summit EU řešící rozpočet na příštích 7 let. Vše výše uvedené je sice potenciálně nebezpečné pro euro (resp. pro libru v případě brexitu), nicméně býčí sentiment na eurodolaru to zřejmě nenaruší a jestli něco, tak očekávejme spíše jen krátkodobou negativní korekci.



Akcie

Americké akciové trhy uzavřely včerejší seanci v kladných hodnotách a opět tak navýšily svá historická maxima. S&P 500 poprvé překonal hranici 3700 bodů. Nasdaq 100 zpevnil o 0,3 %, když rostl desátý den v řadě a vykazuje tak nejdelší rally v letošním roce. Pozornost investorů zamířila na společnost Pfizer, která posílila o 3,2 %. Ve svém růstu pokračovaly akcie AT&T, které přidaly 3,9 %. V plusu zakončila seanci i Tesla, když zpevnila o 1,3 %. Dařilo se rovněž celému energetickému sektoru, kde Marathon Oil posílil o 5,7 %, Halliburton o 4,2 % a například Exxon Mobil o 3,3 %. Pod tlak se naopak dostali stavitelé domů, když Lennar odepsal 5 % a DR Horton 4 %. Dow Jones včera přidal 0,35 %, S&P 500 0,28 % a Nasdaq 0,50 %.