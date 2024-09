Rozbřesk: Evropský automotive pod tlakem asijské konkurence a emisních cílů, sázky na 50bodové snížení sazeb Fedu dále vzrostly

Evropský automotive čelí prohlubující se krizi. Produkce zůstává na rozdíl od Číny hluboko pod před-pandemickými úrovněmi a velká část výrobců letos navíc naráží na slábnoucí poptávku (zhruba 40 % výrobců uvádí, že slabá poptávka je hlavní problém). Výhled minimálně pro nejbližší měsíce tak není vůbec pozitivní.



Je zřejmé, že evropský automotive kromě cyklického zpomalení poptávky čelí prohlubující se strukturální krizi. Eroze konkurenceschopnosti souvisí podle čerstvé zprávy Maria Draghiho jednak se zaostáváním v softwarovém vybavení automobilů a současně v pomalejší reorientaci na produkci elektromobilů. I proto podíl prodejů čínských elektromobilů (včetně hybridů) na evropském trhu vzrostl z 5 % v roce 2015 na 15 % v roce 2023. Ve stejném období podíl evropských elektro-mobilů na domácím trhu poklesl z 80 % na 60 %.



K tomuto strukturálnímu tlaku ze strany Číny a USA se navíc přidává nový problém - z pohledu většiny evropských automobilek jsou “zelené cíle” stanovené na úrovni EU příliš ambiciózní. Poptávka po elektromobilech v EU letos stagnuje a ukazuje se, že bez výrazných veřejných dotací je prostor pro další růst prodejů v nejbližších letech viditelně omezen. Cíle na kompletní ústup od prodejů spalovacích motorů do roku 2035 proto již dnes vypadají těžko uvěřitelně. A možná ještě palčivějším problémem jsou krátkodobější cíle. Již příští rok mají evropské automobilky v průměru snížit emise prodaných vozů zhruba o 20 %, což se bez bleskového nárůstu zájmu o elektromobily nemůže většině velkých evropských koncernů podařit. A v takovém případě jim ke všem problémům připadne starost s hrazením nemalých pokut - 95 eur za každý překročený gram CO2 na každé registrované auto.



Kombinaci silného mezinárodního konkurenčního tlaku a přísnější “zelené” regulace evropský automotive zjevně těžko zvládá, a proto začíná být v posledních měsících daleko “více slyšet”. Šéf sdružení evropských automobilek Luca de Meo otevřeně mluví o tom, že rok 2035 (pro konec spalovacích motorů) je zcela nereálný. A i politická vůle “zelený přechod” zpomalit bezesporu roste. Zvlášť proto, že značná část koncernů v čele s Volkswagenem plánuje výrazné propouštění spojené s celkovým zavíráním některých provozů…, to bylo minimálně v Německu dlouhou dobu něco těžko představitelného.





*** TRHY ***



Koruna

Koruně se zatím nedaří nic moc vytěžit z holubičí nálady před zasedáním amerického Fedu. Měnový pár se pohybuje v blízkosti 25,15 EUR/CZK a na jakékoliv pokusy o zisky v posledních dnech rezignoval.

Domácí scéna je po zbytek týdne relativně prázdná a na českou korunu může ještě lehce negativně dopadat nejistota spojená s povodněmi. Hlavní pozornost však nakonec přitáhne středeční zasedání Fedu.



Eurodolar

Eurodolar se posunul včera výše s tím, jak se trh ještě výrazněji přiklonil k názoru, že Fed ve středu zvýší úrokové sazby o 50 bazických bodů. Dnes ráno úrokové futures ukazují pravděpodobnost 67 %, že Fed ve středu večer odstartuje cyklus agresivní redukcí sazeb. Tržní pohyb se přitom odehrál v reakci na sérii článků ve finančních médiích (Walls Street Journal, Financial Times a Bloomberg), která Fedu podsouvala, že by měl sazby srazit o 50 bazických bodů.

Dnes odpoledne přijde ještě poslední důležité makroekonomické číslo, které by mohlo vzít Fed při svém rozhodování v potaz (dvoudenní zasedání FOMC začíná již dnes). Jedná se o srpnové maloobchodní tržby. Ty pravděpodobně nedopadnou nijak valně, neboť jednak minulé číslo bylo velmi silné a jednak srpnové např. prodeje automobilů byly slabší (aneb tržby očištěné o automobily a benzín by nemusely skončit tak špatně). Otázkou však je, jak se data promítnou do americké výnosové křivky a potažmo eurodolaru. Včera například tyto trhy vůbec nereagovaly na lepší podnikatelskou náladu v průmyslu z oblasti New Yorku.



Akcie

Amerika včera navazovala na evropské akciové indexy nevyrovnaným výkonem, když v technologickém sektoru převažovaly prodeje, zatímco většině dalších sektorů se dařil růst. Nejvíc stoupaly banky, utility, telekomunikace a energie. Nasdaq tak padal o procento, zatímco DJIA byl +0,3 pct.